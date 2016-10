Vaata, millised palatid ootavad eest suurhaigla patsiente

Lülisambakirurgia keskuse juhataja, dr Taavi Toomela sõnul on oluline ka see, et nüüdsest on õed patsientidele veelgi lähemal, teatas ITK. See parandab nii haige ja õe omavahelist suhtlust kui ka patsiendi jälgimise ja abistamise võimalusi.

Lülisambakirurgiaga on Ida-Tallinna keskhaiglas ühtekokku tegeletud juba üle poole sajandi. Oma keskuse loomiseni jõuti seitse aastat tagasi soovi ja vajadusega teha kõikide lülisambahaigetega süstemaatilist ja põhjalikku tööd.

Lülisambakirurgia keskuse palat / Birgit Varblane

Lülisambakirurgia keskuse loomine ja arendamine on olnud ITK jaoks märkimisväärse tähtsusega. Keskuses opereeritakse aastas üle 300 patsiendi ning tehakse ligi 700 lõikust. Kuigi keskuse juhataja dr Toomela sõnul on Eestis tegelik vajadus veelgi suurem, loodab ta, et uued ruumid aitavad lülisambakirurgia tööd Ida-Tallinna keskhaiglas veelgi tõhusamaks muuta.

Hetkel töötab noores ITK lülisambakirurgia keskuses neli arsti – lisaks keskuse juhatajale dr Toomelale veel dr Tanel Vahopski, dr Rasmus Allikvee ning dr Greete Pedai ning koos tehakse kõige keerulisemaidki operatsioone. Ühe tulevikueesmärgina näeb keskuse juhataja, et meeskonnas võiks töötada kuus kuni kümme lülisambakirurgi, kellest igaüks oleks oma erialale kitsamalt spetsialiseerunud ning kaetud oleks ka ööpäevaringne erakorraline töö üle Eesti.

Arstide puhkeruum. / Birgit Varblane

Lisaks palatitele valmisid kirurgiakliinikus ka uued arstide tööruumid. Kliiniku juhataja, dr Andrus Araku sõnul hõlbustavad uued tööruumid töötajate omavahelist suhtlust ja koostööd. «Lülisambakirurgia on teinud haiglas lühikese ajaga väga suure arengu. Ühendades lülisambakirurgia ja kirurgiakliiniku teiste erialade arstid ning tuues nende tööruumid üksteisele lähemale, saame arendada interdistsiplinaarset koostööd, mis on meditsiinivaldkonnas äärmiselt oluline,» kirjeldas dr Arak.

Kunstnik Rein Meresaar õlipastellmaali «Jõulust jõuluni» üleandmine dr Tanel Vahopskile. / Birgit Varblane

Kirurgiakliiniku ruumide avamisele oli kutsutud ka kunstnik Rein Meresaar, kes möödunud suve lõpul just ITK lülisambakirurgia keskuses operatsioonil käis. Kunstnik oli arstide tehtud tööga sedavõrd rahul, et soovis omalt poolt arste tehtud töö eest tänada. Nii toimus avamisel ka Meresaare õlipastellmaali «Jõulust jõuluni» üleandmine kunstniku raviarstile dr Tanel Vahopskile. Kingitud maal hakkab kaunistama renoveeritud lülisambakirurgia keskuses patsientide ootenurga seina.