See toidulisand võib tervise hävitada

Ajakirjas Journal of the American Heart Assiciation avaldatud Ameerika teadlaste värskest uuringust selgub, et kaltsiumi mõju tervisele sõltub kõige rohkem tarbitud kaltsiumivormist. Sellele järeldusele jõudsid USAs asuva North Carolina ülikooli teadlased, kelle pikaajaline uuring hõlmas 2742 vähemalt 45-aastase mehe ja naise andmeid. Teadlased jagasid katsealused kahte rühma. Esimene sai kaltsiumit spetsiaalse dieedi kaudu, teine toidulisanditest. Iga päev tarbisid uuringus osalenud, sõltuvalt nende jaotusest rühma sees, 300–2150 milligrammi kaltsiumit.

Kümne aasta pärast tegid teadlased kokkuvõtte, millest selgub, et katsealused, kes said toiduga iga päev üle 1400 milligrammi kaltsiumit, jäid võrreldes nendega, kes said toiduga vähem kui 430 milligrammi kaltsiumit, kümne aasta jooksul 27 protsenti vähem ateroskleroosi ehk arterilubjastusse või südamehaigustesse.

Hoopis teistsugust mõju avaldasid kaltsiumitabletid, mille suures koguses võtjatel tekkis ateroskleroosi 22 protsenti rohkem kui väiksemas koguses kaltsiumitablette söönutel. Tulemus kinnitab veel kord varasematel uuringutel tekkinud kahtlusi, et keha küll talletab tablettidega saadud kaltsiumi, kuid luudeni see ei jõua, vaid hoopis ladestub arterites ja mujal organismis.

Seega ei pruugi piimatoodete söömise asemel kaltsiumitablettide järele haarata olla kuigi arukas mõte, samas kui toiduga tasuks kaltsiumi kindlasti tarbida. Peale piimatoodete on kaltsiumi ohtralt näiteks ka brokolis, pähklites ja apteegitillis.