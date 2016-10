«Palun arvestada kõiki fakte ja võtta vastutusele arstid, kes on olukorra viinud absurdini. Praeguseks on see õudus ja arstide hoolimatus kestnud juba neli kuud,» nii alustas venekeelsele Postimehele ja Ida-Viru keskhaigla peaarstile Aime Keisile saadetud kirja Tatjana.

Naise katsumuste rada algas 4. juunil, kui ta tundis töölt koju minnes järsku valu paremas jalas. Alguses püüdis ta oma jõududega hakkama saada, aga kui mõistis, et ei kompressid, määrimine ega muu aita, pöördus ta Ida-Viru keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda. See oli 6. juunil.

Solvunud haige

«EMOs võttis mind vastu dr Fahrutdinov ja nii järsku suhtlemist patsientidesse ei ole ma varem kohanud. Matslus, isiklikuks minek,» rääkis patsient. Naise sõnul soovitas arst tal «kaalust alla võtta, vähem õgida ja mitte ajada arstide pead segi olematute probleemidega». Sellisest suhtumisest šokeeritud naine pöördus turses jalaga oma perearsti Natalja Natõkani poole, kuid ka selle raviga ei jäänud ta rahule.

«Perearst mõõtis vererõhku ja ütles, et ilmselt on tegu nikastusega. Ta lihtsalt ignoreeris kaebust valu kohta kindlas punktis,» kurtis naine. Tatjana sõnul oli ta paari nädala jooksul perearsti jutul vaat et sama tihti kui tööl ning selle aja jooksul tehti talle vaid ultraheliuuring ning mõõdeti vererõhku. See on kõik, mida kahe kuu jooksul tehti. Ta palus end saata röntgenisse, kuid seda ei tehtud.

Tatjana ei suuda selgitada, mida ta nii tihti arsti juures tegi. Ka ei õnnestunud seda teada saada väljaandel, sest perearsti sõnul on patsient luiskaja.

Tüli saab järje

Kaks kuud hiljem, 5. septembril sattus naine ortopeed Vassili Zagure vastuvõtule. See on ainus tohter, kelle kohta pole tal etteheiteid. Naine saadeti röntgenisse ja selgus, et tegu pole mitte nikastuse vaid luumurd. Naise jäse pandi kohe neljaks nädalaks kipsi. Kips võeti maha 3. oktoobril, kuid loodetud kergendust ei tulnud. Luumurd oli alles. Tehti uus röntgenülesvõte ja perearst palus tal kohe minna haiglasse ortopeedi jutule.

Tatjana sõnul keeldus arst teda vastu võtmast, kuigi naine oli visiiditasu maksnud ja ootas koridoris ainsana. «Medõde tuli välja, küsis, mis on mu vastuvõtuaeg. Andsin talle dokumendid ja suunamiskirja, kuid dr Fahrutdinov keeldus kategooriliselt vastu võtmast ja viitas, et valuga tuleb minna erakorralise meditsiiniosakonda,» kurtis naine. «Ma juba käisin seal ja mitu korda! Milleks selline mõnitamine!» oli ta nördinud.

Meedikud ei kommenteeri

Pahane patsient kirjutas kaebuse Ida-Viru keskhaigla peaarstile Aime Käisile. Haigla pressiesindaja Nadežda Ivanova sõnul said nad kaebuse 7. oktoobril ja see registreeriti. Kaebuse arutamiseks on arsti sõnul haiglal aega 30 päeva ja seejärel saadab haigla ka vastuse. Alles pärast seda saab anda sel teemal kommentaare.

Perearsti Natalja Natõkan ütles telefonitsi, et soovib anda olukorra kohta objektiivse pildi. Aga kui sai meili teel patsiendi kaebuse, siis keeldus teemat kommenteerimast. Igas tülis on kaks osapoolt ning kunagi ei ole nii, et üks osapool on kõigis surmapattudes süüdi ja teina ilma süüta. Antud juhul pole võimalik teise osapoole arvamust anda.

Neli kuud pärast juhtunut, vaevleb Tatjana jätkuvalt valudes ja loodab, et teda aitab uus ortopeed Stanislav Krumgolts. Tema jutule pääseb naine 4. novembril.