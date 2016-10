Üllatav põhjus, miks mõned toidud võivad tekitada migreeni

Uuringust selgus, et migreeniga inimeste suus leidub rohkem nitraate muutvaid baktereid, kirjutab Live Science. Mõned migreeni vallandavad toidud sisaldavad nitraate, näiteks töödeldud liha ja rohelised köögiviljad. Samuti leidub neid teatud ravimites.

Teadlased tõid hüpoteesina välja, et kui inimesel on suus rohkem nitraate mõjutavaid baktereid, võib see soodustada ka peavalu tekkimist. Need bakterid aitavad muuta nitraate lämmastikoksiidiks, mis mängib rolli peavalude esinemises. Uurijad tõdesid, et bakterid võivad aidata kaasa lämmastikoksiidi taseme tõstmises.

Samas rõhutasid teadlased, et nad leidsid vaid seoses bakterite ja migreeni vahel ning vaja on edasisi uuringuid. Praegu soovitab üks uuringu autoritest Antonio Gonzalez California ülikoolist inimestel, kes tajuvad, et nitraate sisaldavad toidud panevad neil pea valutama, süüa neid toite vähem või neist loobuda.