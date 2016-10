Kirurg: Eesti tervishoius saaks miljoneid kokku hoida

«Mingil põhjusel – mulle tundub, et see on ajalooline põhjus – ei taheta perearste usaldada ja me näeme igapäevaselt väga palju selliseid patsiente /.../ see on 60-80 protsenti, kelle puhul võiks öelda, et perearsti antud soovitused on olnud täiesti adekvaatsed, patsiendil oleks olnud vaja neid järgida,» vahendab ERR uudised Andrus Loogi esinemist ETV telesaates «Vabariigi kodanikud». Kirurg lisas, et neil puhkudel eriarsti visiidi ajal tohter kordab üle seda, mida perearst on juba öelnud.

Kirurgi sõnul näeb ta väga sageli saatekirju, kus on kirjas, et need on antud patsiendi nõudmisel, mitte meditsiinilisel näidustusel.

«Isegi kui öelda, et meil õnnestuks seda kas või 30 protsenti vähendada, annaks see õige mitu miljonit,» lausus Loog.