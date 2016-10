Haige pisitüdruku sõnum liigutas paljusid

Californias elav Jennifer Sanchez rääkis, et nende perekond otsustas lapsendada Sofia 2010. aastal, kui nende poegadest noorim sündis samuti Downi sündroomiga, kirjutab Fox News. Pärast seda on saanud Sofiast haiguse eestkõneleja ning Instagrammi staar, sest just selles keskkonnas jagab ta oma südamlikke sõnumeid Downi sündroomi kohta.

Sofia kasuema Jennifer Sanchez küsib videos lapse käest, kas tal on Downi sündroom. Tüdruk nõustub ja lisab, et see on midagi, mis on tal veres. Kasuema uurib veel, kas haigus hirmutab plikatirtsu. Sofia sõnul on see aga hoopis põnev. Videol on tuhandeid vaatamisi ja sadu kommentaare.

Tema Instagrammi kontol on veel erinevaid videoid selle haiguse kohta ning Sofia nendib, et ta on tark, lahke ja kannatlik ning ta on võimeline oma eluga hakkama saama.