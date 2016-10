Suurettevõte astus otsustava sammu ülekaalulisuse vähendamiseks

Kui praegu sisaldab 12 oz (ligikaudu 0,35 liitrit) PepsiCo jooke 150–170 kalorit, siis nüüd on ettevõte seadnud endale eesmärgiks vähendada 2025. aastaks kahes kolmandikus jookides kalorite hulka saja kalorini 12 oz kohta, vahendab NBC News. Selle abil soovib ettevõte lisaks ülekaalulisusele võidelda ka ülemaailmsete kliimamuutustega.

Selle eesmärgi seadis Pepsi endale vastusena terviseekspertide ja valitsuste süüdistusele, mille kohaselt soodustavad ettevõtted PepsiCo ja Coca-Cola märkimisväärselt ülekaalulisuse ja diabeedi levikut. PepsiCo uurimus- ja arendustöö juhtivtöötaja Mehmood Khani sõnul on uus eesmärk varasemast auahnem, sest vahepeal on teadus arenenud. Khani sõnul on näiteks turule tulnud uued maitseained, mis võimaldavad jookides vähema magusaineid. Seni oli PepsiCo seadnud endale eesmärgiks vähendada oma jookides 2020. aastaks teatud turgudel suhkru hulka neljandiku võrra.

Hiljuti soovitas maailma terviseorganisatsioon (WHO) maksustada suhkru tarbimise, nii nagu seda on teinud juba Prantsusmaa ja Mehhiko. Kui WHO hinnangul aitaks see inimeste tervist oluliselt parandada, siis karastusjookide tootjad on selle maksu kehtestamise vastu.

Pepsiga teenib PepsiCo oma nimele vaatamata vaid 12 protsenti oma iga-aastasest 63 miljardi USA dollari suurusest kasumist. 25 protsenti kasumist tuleb teistest karastusjookidest, nagu näiteks Mountain Dew, ja ülejäänu vee, mahlade, snäkkide ja dipikastmete müügist. Lisaks suhkrule soovib PepsCo vähendada oma toodetes ka naatriumi ja küllastunud rasvhapete osakaalu.

«Need on väga head sammud, kuid kui meil on rasvumise kriis, siis saab minu arvates ära teha ka rohkem,» rääkis Mindy Lubber mittetulundusühingust Ceres. See ühing tõukab ettevõtteid ja investoreid tagant, et nad teeksid rohkem ära jätkusuutlikkuse tagamiseks. Tema sõnul tuleks näiteks rohkem tähelepanu pöörata toodetes leiduvatele toitainetele.

Khani sõnul on PepsiCo lõiganud toitumise, keskkonna ja sotsiaalsete olude parandamiseks tehtud sammudest ka majanduslikku kasu. Tema hinnangul on ettevõte säästnud viimase viie aasta jooksul vee- pakendi- ja energiakasutuse ning jäätmete koguse vähendamise abil 600 miljardit USA dollarit. See on üks põhjus, miks PepsiCo on endale seadnud ka eesmärgi suurendada oma tootmisprotsessides veekasutuse efektiivsust 15 protsenti piirkondades, kus vesi on piiratud ressurss, ja vähendada tootmisel tekkivate kasvuhoonegaaside hulka 2030. aastaks viiendiku võrra.