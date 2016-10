Terviseameti kinnitusel Coxsackie viirus Eestis ei levi

Pole vist enam meediaväljaannet, mis poleks kirjutanud ja inimest, kes poleks lugenud ridagi «hirmutavast» Coxsackie viirusest, mis pidavat levima meie lõunanaabrite juures ja on nüüd juba otsaga vallutanud või vallutamas Eestimaad, kirjutab terviseamet oma Facebooki lehel.

Ameti teatel võtsid nad oma Läti kolleegidega ühendust ja uurisid, mis toimub. «Selgus, et midagi ei toimu. Kui nüüd just välja arvata, et ühe lasteaia ühes rühmas oli olnud väike puhang ehk rohkem kui kaks lööbega last. Arsti juurde on pöördutud, ühtegi analüüsi pole võetud, arst arvas, et Coxsackie,» seisab postituses. Ühe lapse ema kirjutas sellest sotsiaalmeediasse, kirjutise korjas üles Läti kanal.

«Edasist oleme me viimastel päevadel juba kõik kas servapidi kuulnud või kolelugusid peaaegu oma silmaga näinud,» seisab postituses.

Terviseametile Eestis pole viimasel ajal haigestunutest teada andnud ükski tohter, nakkuskliinikusse ravile pole jõudnud ühtegi abivajajat. «Ameti laboris on suudetud tabada üks Coxsakcie ja see on kõik,» kinnitab amet.

Viirus ise on olemas, kuulub enteroviiruste hulka, ja aeg-ajalt on neid, kes selle viirusega ka pihta saavad ehk haigestuvad. Hügieenireeglitest kinnipidamine on parim meetod haiguse ennetamiseks.