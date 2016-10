Eestis oli 2014. aastal 20,4 protsenti täiskasvanud elanikest rasvunud, mis on Euroopa Liidus halvemuselt neljas näitaja. Maltal on rasvunuid 26 protsenti, Lätis 21,3 protsenti ja Ungaris 21,2 protsenti. Eestile järgneb Ühendkuningriik, kus rasvunud täiskasvanuid on 20,1 protsenti kõigist täiskasvanud elanikest.

Euroopa Liidus keskmiselt on rasvunuid 15,9 protsenti. Kõige vähem – 9,4 protsenti on rasvunud inimesi Rumeenias, Itaalias on selliseid 10,7 protsenti, Hollandis 13,3 ning Belgias ja Rootsis 14 protsenti.

Rasvunuks hinnatakse inimesi, kelle kehamassiindeks on kõrgem kui 30.

Suhteliselt rohkem on rasvunuid Eesti naiste seast. Kui Eesti meeste hulgas on rasvunuid keskmiselt 19,1 protsenti võrrelduna ELi keskmise 16,1 protsendiga, siis naistest on Eestis rasvunuid 21,5 protsenti, Euroopa Liidus keskmiselt aga 15,7 protsenti.

Vanusegruppidest on Eesti noorte hulgas vanuses 18–24 eluaastat rasvunuid Euroopa keskmisest vähem – vastavalt 5,0 ja 5,7 protsenti, kuid vanuse kasvades suureneb ka rasvunute osakaal. Nii on 25–34-aastaste hulgas Eestis rasvunuid 10,8 protsenti, Euroopas keskmiselt 9,9 protsenti, 35–44-aastaste seas on Eestis rasvunuid 16,8, Euroopas 14,2 protsenti, 45–64-aastaste hulgas 27,1, Euroopas 19,6 protsenti, 65–74-aastaste hulgas 31,4, Euroopas aga keskmiselt 22,1 protsenti. Vanemate kui 74-aastaste hulgas on Eestis rasvunuid 23,6 protsenti, Euroopas keskmiselt aga 17,3 protsenti.

Sarnaselt Euroopa Liidu keskmiste näitajatega on ka Eestis kõrgemalt haritud inimeste seas rasvunuid vähem. Madala haridusega inimeste seas on rasvunuid 22,6 protsenti, keskmise haridustasemega inimeste hulgas 21,3 ja kõrgharidusega inimeste seas 17,6 protsenti. Kõik need näitajad ületavad siiski Euroopa Liidu keskmisi, mis on vastavalt 19,9 protsenti, 16,0 protsenti ja 11,5 protsenti.

Keskmiselt on Euroopa Liidus normaalkaalus 46,1 protsenti täiskasvanutest, 15,9 protsenti on rasvunud, 35,7 protsenti ülekaalulised ja 2,3 protsenti alakaalus.