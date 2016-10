Kas näts ikka hoiab hambaaugud eemal?

Ksülitooli leidub paljudes nätsudes ning pärast sööki pistetakse Soomes sageli suhu ksülitooli sisaldav maiustus, kirjutab Yle. Seda ainet on seostatud hambaaukude tekke ennetamisega. Soome hambaarstide liit soovitab kasutada kõrge ksülitooli sisaldusega (enam kui 30%) tooteid isegi hambaravis.

Samas ütleb värske Turu ülikooli doktoritöö, et ksülitool ei mängi erilist rolli hambaaukude ärahoidmisel, kui hambad on terved. Aija Hietala-Jenkkeri uuris neli aastat kooliealiste laste hambaid. Ta tõdes, et tervete hammaste puhul ei anna ksülitooliga nätsud või pastillid hambaaukude ärahoidmises märkimisväärset tulemust, kui võrrelda tulemust hambaaukude ennetamise võimalustega tervisekeskustes.

Varasem uuring on aga toonud välja, et kui elanikkonna seas on hambaaukude esinemine sage, on ksülitooli sisaldavatel toodetel hambaaukude teket ennetav mõju.

Kogu elanikkonnale ksülitooli soovitamist ei pea Hietala-Jenkkeri siiski vajalikuks, kuid sellest võib olla abi mõne sihtrühma puhul. Teadlane tõdes, et sel juhul peaks tarbima ksülitooliga tooteid siis, kui hammaste lagunemine on veel väga varajases faasis.