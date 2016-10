Missugused nipid aitavad tegelikult gripiviiruse vastu?

Kätte on jõudnud aeg, mil nohu, köha ja teised haigused hakkavad meid üha sagedamini kimbutama, kirjutab Bild. Austria arst Annina Jenal rääkis, mis aitab pisikutest ka tegelikult lihtsamini võitu saada.

Saunas käimine

Saunas käimine on teada-tuntud trikk haiguste eemalepeletamiseks. Sauna kõrge temperatuuri tõttu laienevad keha veresooned ja tõuseb keha temperatuur. Seetõttu toimuvad immuunsüsteemi protsessid kiiremini. Üks kuni kaks korda nädalas saunas käimine aitab Jenali sõnul nii-öelda «külmetushaigustesse» jäämise riski tunduvalt vähendada. Kui inimene on aga juba haigeks jäänud, siis tuleks tal saunast eemale hoida, sest kõrge temperatuur koormab keha.

Külm dušš

Külma duši all käimine võib küll aidata kehal külmaga paremini kohaneda, kuid haigusi need Jenali sõnul tingimata eemale ei hoia. Nõrga tervisega inimeste tervist võib see aga hoopis ohustada.

Stress

Lõõgastumine mõjub haiguste vastu hästi, sest stressis inimese organismi vastupanuvõime haigustele on nõrgem. Lõõgastumine aitab stressi vähendada.

Uni

Uni aktiveerib immuunsüsteemi rakud, mis järgivad ööpäevaringi ja on öösel aktiivsemad. Une ajal saab keha haigustekitajatega tõhusamalt võidelda.

Tervislik toitumine

Tervislik toitumine aitab igal juhul haiguste vastu. Toidus peaks olema piisavalt vitamiine ja mineraalaineid tsink, raud ja seleen. Kuna soolestiku tervis on haiguste vältimiseks väga oluline, tuleks süüa ka palju kiudaineid, toit korralikult läbi närida ja piisavalt palju vett juua.

Sport

Iga nädal tuleks teha vähemalt 150 minutit sporti, sest see tugevdab südant ja veresoonkonda, soodustab ainevahetust ja ergutab immuunsüsteemi. Sellegipoolest ei ole veel teaduslikult tõestatud, et sport ka haiguste vastu aitab. Siis kui inimene on aga juba «külmetushaiguse» saanud, tuleks spordist loobuda seniks, kuni ta on jälle terveks saanud.

Jalavannid

Kui jalad on soojas, on hingamisteede verevarustus parem ja see aitab kehal ka hingamisteede nakkushaigustest kergemini võitu saada.

Siilkübar

Siilkübar on korvõieliste sugukonda kuuluv taimeperekond. Selle taime mõju ei ole teaduslikult tõestatud, kuid Jenal on veendunud taime kasulikus mõjus. «See aktiveerib kohe immuunsüsteemi ja sellel on antibakteriaalne mõju. Peale selle mõjub see põletikuvastaselt ja aitab külmetust ja grippi ära hoida,» rääkis ta.