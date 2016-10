Põhjus, miks mõned inimesed ei taha arsti juurde minna

Ühendkuningriigi vähiuuringus küsitleti peaaegu 2000 inimest, misjuures neli inimest kümnest ütlesid, et neile ei meeldi arsti juurde aja saamiseks oma haigusi kontoritöötajatega arutada, vahendas Med24.

Esmatasandi arstiabis on administraatorid esimesed, kelle poole pöördutakse. Nende töö on otsustada, millised patsiendid peavad perearsti juurde minema ja kui kiiresti. Perearstidele on administraatoritest palju kasu, ent patsientide tagasiside näitab, et mõned administraatorid võivad olla ebameeldivad.

Uuringus oli perearsti juures käimisel kolm põhilist takistust:

raskused kindla arsti juurde aja saamisel (41,8%);

raskused sobiva vastuvõtuaja saamisel (41,5%);

vastumeelsus perearstipraksise administraatoriga oma sümptomitest rääkida (39,5%).

Uuringu tulemused avaldanud ajakiri The Journal of Public Health ütles, et umbes kolmandik küsitletud patsientidest olid ka mures, et neisse suhtutakse negatiivselt kui inimestesse, kes muretsevad liiga palju ja tekitavad tüli.

Eksperdid ütlevad, et patsiendid peaksid aga olema jõulisemad ja mitte leppima eitava vastusega, kui neil on uurimist vajavad sümptomid.

