Ohtlik trend: iluvidin, mis võib suu hammastest puhtaks pühkida

Hiljuti andis New Yorgi ilukliinik Studio 28 avalikult teada, et ei ole nõus kliente kaunistama üha populaarsemaks muutuvate «mao silmadega», sest see võib nende suu tervise hävitada, kirjutab news.com.au. Mao silmadeks nimetatud keelerõngas näeb küll välja nii, nagu koosneks see kahest erinevast rõngast, kuid tegelikult on tegemist ühe rõngaga, mille kahte väljaulatuvat osa ühendab keelt läbiv osa. Rõngas seob omavahel kaks keelelihast, mis ei ole seejärel enam võimelised eraldi toimima. Seetõttu muutuvad lihased kasutuskõlbmatuks.

Keelerõngas, mida nimetatakse mao silmadeks. / Wikimedia Commons

«Võin peaaegu garanteerida, et kliendil hakkavad igemed lagunema ja hambad murenema ning keha hakkab rõnga vastu võitlema, mistõttu jääb sellest suhu kole arm,» rääkis kliinikus töötav TJ Cantwell ajalehele Mirror. «Keelelihas on väga keerulise ehitusega ja kuigi nende keelerõngaste pikaajalise mõju kohta ei ole veel uuringuid tehtud, teame, et need võivad põhjustada igemehaigusi ja hammaste lagunemist,» lisas üle 25 aasta praktiseerinud Austraalia arst dr Tony Bartone. Tema sõnul võivad «mao silmad» põhjustada ka põletikke, kõnehäireid, süljeerituse suurenemist ja hammaste lagunemist. Kõigi keelerõngastega kaasneb aga eriti raskete juhtumite korral ka veremürgistuse, toksilise šoki sündroomi, hingamisraskuste ning HIVi ja hepatiiti haigestumise risk.

Dr Bartone soovitab kõigil, kes tahavad endale keelerõngast, enne selle otsuse tegemist rääkida kellegagi, kellel see juba on. Seejuures tasuks küsida ka keelerõngaga kaasnevate ebameeldivuste kohta. Tohter rõhutas, et kasutame keelt rääkimiseks, mälumiseks ja seedimiseks ning mida rohkem võõrkehi suus on, seda tõenäolisemalt ei saa keel korralikult liikuda ja toimida.