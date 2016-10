Neli haigust, mis võivad teadlaste sõnul peagi paanikat külvata

Teadlased hoiavad pingsalt silma peal Mayaro viirusel, Rifti oru palavikul, Krimmi-Kongo viiruslik hemorraagilisel palavikul ja Usutu viirusel, kirjutab Fox News. Need neli suhteliselt tundmatut haigust võivad teadlaste hinnangul erinevatel põhjustel peagi külvata sama palju paanikat kui seni Zika.

Mayaro

Mayaro on nakkushaigus, mis on väga sarnane Chikungunya viirushaiguse ehk Chikungunya hemorraagilise palavikuga. Neid kahte haigust on seetõttu ka keeruline üksteisest eristada. Mõlemad haigused põhjustavad kõrget palavikku ning valu lihastes ja liigestes. Ajakirjas Scientific America avaldatud teadlaste hinnangu kohaselt võivad just need sarnasused saada põhjuseks, miks linnaski sääskedega levivas Mayarost ja Chikungunyast võidakse hakata rohkem rääkima.

Rifti oru palavik

Kuigi Rifti oru palavikku tekitav viirus levib tavaliselt kariloomade seas, võib see kanduda ka inimestele. Nakatunul võib tekkida kerge haigus, mille sümptomiteks on palavik, nõrkus ja peapööritus, kuid haigus võib areneda ka millekski hoopis tõsisemaks. Vahel tekitab viirus silmahaigust, veritsust ja ajupõletikku, mis võivad saada surma põhjuseks. Teadlased on Rifti oru palaviku pärast mures, sest seda tekitav viirus levib erinevalt Zikast ja paljudest teistest viirustest terve rea erinevate sääskedega.

Krimmi-Kongo viiruslik hemorraagiline palavik

Krimmi-Kongo viiruslik hemorraagiline palavik on raske haigus, mille tõttu sureb maailma tervishoiu organisatsiooni andmetel kuni 40 protsenti nakatunutest. Inimesed saavad selle nakkuse tavaliselt puukidelt või kariloomadelt, kuid viirus võib levida ka inimeselt inimesele. Haigusnähtudeks on muu hulgas palavik, valu, peapööritus ja peaaegu kõikjal kehas tekkida võiv veritsus. Kuna haigus sääskedega ei levi, siis ei ole tõenäoliselt siiski põhjust karta nakatunute arvu plahvatuslikku kasvu.

Usutu

Usutu sümptomid on väga sarnased Lääne-Niiluse viiruspalavikule. Sümptomid on kerged ja nende hulka kuulub peavalu, palavik ja närvidega seotud probleemid. Usutu võib kulgeda ka täiesti ilma sümptomiteta. Seda lindudel sageli esinevat haigust kannavad väga levinud Culexi sääsed. Sel suvel esines Usutut sageli ka Euroopas. Kui tavaliselt Usutu endast suur tohtu ei põhjusta, siis eakatele ja kehvema tervisega inimestele võib see olla ka eluohtlik. Teadlased kardavad, et kliimamuutuste tõttu hakkab Usutu viirus laiemalt levima ka inimeste seas.