Selle hooaja gripi ohtlikkust ei saa veel ennustada

Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri ütles, et gripi ja gripilaadsete haiguste haigestumuse intensiivsust hinnatakse praegu madalaks ning gripiviiruse levikut veel ei täheldata. Haigestumine oli põhiliselt seotud rinoviirusega.

41. nädalal (10. – 16. oktoober) haigestus hingamisteede viirusnakkustesse 3102 inimest, mis on kaks protsenti vähem kui nädal varem. Nakatunute arvu osas maakondade lõikes suuri erinevusi ei ole. Üle 47 protsendi kõikidest haigestunutest olid kuni 14-aastased lapsed. Kõikide vanusrühmade järgi haigestusid enim kuni 5-aastased lapsed.

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel oli grippi haigestumise intensiivsus madal Euroopa regiooni kõikides riikides. Püsivat gripiviiruse levikut ei täheldata veel kuskil, üksikuid gripiviirusega seotud haigusjuhte on registreeritud peaaegu kõikides riikides.

«Kahjuks ei ole veel võimalik öelda, mis gripitüvi sel aastal levima võib hakata, kuna grippi ringluses veel praktiliselt ei ole,» ütles Saluri. Tema sõnul on sel hooajal ja vahetult enne seda laboratoorselt tuvastatud kaks A-gripi viirust. Nende põhjal ei saa tema hinnangul teha aga ühtegi järeldust. Samuti ei saa ka ennustada, keda gripp võib sel hooajal enam tabada või kui ohtlik ta on.

Saluri rõhutas, et gripp on alati ohtlik ja ohtlikum teistest ülemiste hingamisteede viirusnakkustest. «Kõik kroonilisi haigusi põdevad inimesed, vanemaealised ja ka rasedad peaksid tõsiselt kaaluma gripivastast vaktsineerimist, kuna nemad on enam ohustatud,» lausus ta ja lisas, et vaktsineerimisele peaks mõtlema ka need inimesed, kes puutuvad oma töö tõttu sageli kokku paljude inimestega nagu klienditeenindajad, õpetajad või tervishoiutöötajad.

Vaktsiini veel jätkub

Ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso rääkis, et sel hooajal on gripivaktsiiniga turul kaks müügiloa hoidjat. Väike kogus oli Influvaci, kuid enamus selle hooaja vaktsiinidest on Vaxigrip. Kolmas müügiloahoidja ei ole sel hooajal gripivaktsiini Eestisse toonud ning ameti hinnangul on neile öeldud, et seda pole plaanis ka teha.

Plakso sõnul kujuneb vaktsiini hind sarnaselt teistele ravimitele. «Tootja hinnale lisandub hulgimüüja ja apteegi juurdehindlus,» selgitas ta. Apteegi maksab vaktsiin praegu 6,46€ ning selle põhjal tõdes Plakso, et ravimi hulgimüügihind ei näi olevat eelmise hooajaga võrreldes oluliselt muutunud.

Gripi vastu vaktsineerimine maksab näiteks Lääne-Tallinna keskhaiglas 8 eurot. See hind kehtib alates 2015. aasta detsembrist.

«Hetkel on meil ligikaudu 500 doosi, nii et kiiremad soovijad saavad meile vaktsineerima tulla küll,» ütles Lääne-Tallinna keskhaigla kommunikatsioonispetsialist Liisa Suba. Ta lisas, et keeruline on prognoosida, kui kauaks haiglas gripivaktsiini jätkub. «See sõltub täpselt sellest, kui palju on vaktsineerida soovijaid, kuid soovijate arvu on juba väga raske ette ennustada,» lausus ta. Suba tõdes, et oktoober-november on kõige parem aeg gripi vastu vaktsineerimiseks, sest siis jõuab kaitse gripi leviku kõrgperioodiks kenasti välja kujuneda.

Ida-Tallinna keskhaigla töötervishoiukeskuse juhataja dr Karin Sarapuu sõnul on haiglas praegu vaktsiinid olemas ning lähinädalatel pole nende vaktsineerimiskabinetis vaktsiini otsa lõppemist ette näha. Üks doos gripivaktsiini maksab Ida-Tallinna keskhaiglas 9 eurot ning see ei ole eelmise aastaga võrreldes muutunud.

Ida-Viru keskhaigla vaktsineerimiskabinetis maksab vaktsiin 5,50 eurot, millele lisandub vastuvõtutasu 9 eurot. IVKH kommunikatsioonispetsialisti Nadežda Ivanova tõdes, et võrreldes eelmise aastaga jäi neil hind samaks. Ivanova ei oska öelda, kui kauaks vaktsiini jätkub. See sõltub tema hinnangul tarnija ladudes olemasolevatest vaktsiini kogustest. «Praegu on linna apteekides käsimüügis vaktsiin saadaval, st inimesed saavad ise vaktsiini soetada ja perearsti juures ennast vaktsineerida,» lisas ta.

Tartu Ülikooli kliinikumi nakkuskabinetis maksis gripivaktsiin 5,4 eurot ning sellele lisaks tuleb tasuda visiiditasu 4 eurot. «Praegu ootame uut partiid, mis peaks saabuma järgmise nädala lõpuks,» ütles TÜKi avalikkussuhete direktor.