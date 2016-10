Kaheksa põhjust, miks keha higi järgi haisema hakkab

Kuigi sageli räägitakse vängest higihaisust, on higi tegelikult lõhnatu, kirjutab Muscle and Fitness. Haisema panevad higi selles leiduvad bakterid.

Inimese keha eritab kahte liiki higi – ekriini ja apokriini. Ekriin on värvitu ja lõhnatu vedelik, mis sisaldab üksnes vett ja soola. Ekriin eritub kogu kehal ja jahutab seda palavuse korral. See vedelik ei lõhna kunagi ebameeldivalt. Akorpiin sisaldab rasvu ja valke ja seda toodab keha näiteks kaenlaalustes ja jalgades. Esialgu on ka see eritis lõhnatu, kuid kui sinna sattuvad bakterid, hakkab see kohe haisema.

Tugeva higilõhna tekkimisel on palju põhjuseid. Mõned neist on teada-tuntud, kuid teised võivad üllatada.

1. Puudulik hügieen

Inimesed, kes end piisavalt ei pese, hakkavad igal juhul varem või hiljem higi järgi haisema.

2. Vürtsikas toit

Paljude vürtsikate toitude mõjul hakkavad kehast erituma väävlit sisaldavad gaasid. Sellised toidud on näiteks karri, küüslauk ja sibul, mille mõju võib kestma jääda kuni 24 tunniks.

3. Higistamine

Mõned inimesed higistavad teistest rohkem ja sageli lõhnab nende higi ka keskmisest kehvemini.

4. Stress

Suures stressis inimene hakkab rohkem higistama, sest keha kaitseb end ülekuumenemise eest.

5. Hooletu kuivatamine

Kui keha jääb pärast pesemist korralikult kuivatamata, siis saab selle niisketest piirkondadest bakterite ja seente paradiis. Eriti kehtib see piirkondadele, kuhu õhk ligi ei pääse.

6. Perekonnaviga

Kehalõhnu mõjutavad suuresti geenid. Kahjuks võivad vanemad lapsele lisaks kasulikele omadustele pärandada ka liiga aktiivsed higinäärmed. Iga inimese higi lõhnab erinevalt ja mõnel juhul võime isalt või emalt päranduseks saada ka väga ebameeldiva higilõhna.

7. Liha söömine

2006. aastal Tšehhis läbi viidud uurimistöö näitas, et inimesed, kes söövad liha, lõhnavad tugevamini kui taimetoitlased.

8. Sugu

Teadlased on ka kindlaks teinud, et meeste ja naiste higi lõhnab erinevalt. Naiste higi sisaldab palju väävlit ja lõhnab seetõttu nagu sibul. Meeste higi sisaldab aga palju rasvhappeid, mis bakteritega segunedes annavad higile sageli vängema «juustulõhna». Hea uudis on meeste jaoks siiski see, et nende higi lõhn võib naistes esile kutsuda emotsionaalseid ja psühholoogilisi muutusi, mis tekitavad neis suguiha. See ei tähenda siiski, et mees võiks end rahumeeli pesemata jätta, sest vaid vähesed naised on valmis koos tugevalt haisva mehega voodisse pugema.