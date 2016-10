Toitumisnõustaja: hästi planeeritud veganlus pole toitumisäärmus

Toitumisnõustaja Angela Ling ütleb, et erinevalt näiteks toortoitlusest ei ole hästi planeeritud ja tasakaalustatud veganlust põhjust pidada toitumisäärmuseks, kirjutab Saarte Hääl.

«Seda, et täistaimetoitlus sobib inimesele igas eluetapis, sealhulgas ka raseduse ajal ja lapseeas, kinnitab maailma suurim toitumisasjatundjaid koondav organisatsioon Academy of Nutrition and Dietetics,» märgib ta.

Rõhk on seejuures sõnadel hästi planeeritud ja tasakaalustatud, sest vastasel korral võib veganlus tõesti põhjustada terviseprobleeme, nagu ka toitainevaene või ebatervislik segatoitlus.

Imikutel ja väikelastel on Lingi sõnul kõige suurem oht jääda B12-vitamiini puudusesse, eriti kui ema on vegan, kellel endal on selle vitamiini puudus.

