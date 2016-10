Migreeni all kannatajatel pole sageli kodus õigeid ravimeid

Samuti selgus uurimistööst, et üldine inimeste teadlikkus oma haigusest on suhteliselt madal, kirjutab Terviseuudised.

Uurimistöös jõuti järeldusele, et isegi kui inimestel on neuroloogi kinnitatud migreeni diagnoos, siis spetsiaalseid migreenivastaseid ravimeid ehk triptaane oli kodus vaid üheksal protsendil kiirabi kutsujatest.

Nii toovadki uurijad hüpoteesina välja, et inimestel, kellel on kodus triptaanid olemas, ei vaja nii sagedasti kiirabi sekkumist. Lisaks tasub nende hinnangul arutada, kas kiirabi mitte vajavate inimeste seas on haigusest teadlikkus kõrgem ja sellepärast ei vajata täiendavat abi ning osatakse oma haigusega paremini toime tulla. Selleks peaks aga tegema täiendavaid uuringuid.

Veel tuli uuringust välja, et millegipärast ootavad inimesed, et kiirabi saadab korda imesid. Koguni 44% Tartu kiirabi ja 14% Tallinna kiirabi teenindatud kutsetest olid sellised, kus inimesed ei olnud enda aitamiseks võtnud ühtegi ravimit ja kasutasid esmase ravivatena helistamist numbril 112. Valuvaigistitest käsimüügis olevad ibuprofeen ja paratsetamool on laialdaselt kättesaadavad ning efektiivsed migreeni kui ka teist tüüpi peavalude korral. Kuna antud ravimite puhul on tõestatud valu leevendav efekt ka migreeni korral, siis tihtipeale juhtubki, et kiirabitöötajad manustavad patsiendile just neid samasid ravimeid.

Migreeni puhul tasub varuda endale koju triptaane, hoida tagavaraks mõnda mittesteroidset põletikuvastast ravimit nagu näiteks ibuprofeen ja ka paratsetamooli. Migreeni korral ei ole kasu opioididest.

