Euroopa ravimiameti IT süsteemide töö katkestatakse ajutiselt

Katkestus toimub 28.10 kell 20:00 kuni 1.11 2016 kell 8:00. Sel ajal ei ole EMA koduleht ega teised EMA poolt hallatavad veebilehed ega -teenused, seal hulgas taotluste esitamise IT süsteemid. EMAsse saadetud e-kirjad pannake ootele ja need jõuavad saajateni 1. novembril 2016.

Ravimiameti arendusnõuniku Ly Rootslase sõnul ei tohiks Euroopa ravimiameti IT süsteemide katkestus üheks nädalavahetuseks Eesti arste ega apteekreid mõjutada. «Euroopa ravimiameti IT süsteeme kasutavad igapäevaselt peamisel ravimite müügiloa taotlejad või hoidjad, et edastad infot nende poolt toodetavate ravimite kohta,» selgitas ta. «Kõige kiiremat edastamist vajav info – ravimite ohutuse ja defektidega seotud teated – saab edastada Euroopa ravimiametisse ka IT süsteemide katkestuse ajal kasutades kriisitelefoni, ülejäänud teenused ei ole nii aegkriitilised.»

Kriisitelefoni number on leitav ajutiselt veebilehelt, mida kuvatakse EMA veebilehe asemel. Kõikide Eestis müüdavate ravimite kohta on info kättesaadav ka Eesti ravimiameti koguleheküljelt.

«Euroopa Ravimiameti IT süsteemide taastevõimekuse testimine on väga oluline. Katkestus üheks nädalavahetuseks ei tekita suuremaid probleeme, eriti kui sellest on eelnevalt teada antud, küll aga on rahva tervise seisukohast oluline, et tsentraalseid teenuseid oleks võimalik erinevate õnnetuste või näiteks küberrünnaku järgselt võimalikult lühikese aja jooksul taastada,» lisas Rootslane.