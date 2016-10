«Radar»: milles seisneb ravija Rene Bürklandi fenomen?

Radar sai harukordse võimaluse jälgida hetke kõige populaarsema tervendaja Rene Bürklandi tegemisi nädala jooksul ning käis varjuna kaasas nii võimlemas kui patsientide vastuvõtul.

Kahe väikese tütre isa Rene hommikud algavad tavaliselt kella seitsme ajal võimlemisega. Kui ilm vähegi kannatab, teeb ta seda õues ja nii kohtumegi temaga varahommikul mere ääres Rocca al Mares, et saada aimu, mis on Qi gongi ehk «Kuldse kella harjutused».

Need 12 harjutust on mõeldud siseorganite ja energiameridiaanide tugevdamiseks ja qi ehk eluenergia liikuma panemiseks. Neid harjutusi saab kasutada nii ägedate kui krooniliste haiguste korral ning võib kasutada nii ravi kui profülaktikana.

On 5. oktoober, kolmapäev. Kell on 14.15 ja Bürkland on just saabunud Salme Kultuurikeskusesse, et poole tunni pärast rääkida «60+ festivalil» eakate toitumisest. Siia on tulnud inimesed kogu Eestist, paljud just Bürklandi loengu tõttu. Suur hulk inimesi ootas pikalt enne algust saali sisenemist. Sel hetkel ei lugenud vanus ega tervislik seisund – oluline oli saada ruumi, et kinni püüda kõik, mida Bürklandil öelda on.

«No minu meelest on väga sümpaatne,» kiidab Saaremaalt spetsiaalselt Bürklandi loengu jaoks kohale sõitnud Lea Poska meest. «Alati rõõmus meel,» iseloomustab Bürklandi Türilt kohale tulnud Evi Pulk. «Jätab hea mulje,» lisab Poska.

Seda, et Bürkland on kohalolijatele sümpaatne ja tema jutt oluline, näitab seegi, et tühja kohta saalis naljalt ei leia ning paljud loengut kuulama tulnud inimesed teevad hoolega märkmeid. Bürklandi ettekanne kestab 45 minutit ja ta jõuab lõpuks võimlemiseni. Kui ta palub kuulajatel püsti tõusta, tehakse seda. Kui Bürkland koos päevajuhi Reet Linnaga harjutusi ette näitavad, tehakse kõik püüdlikult järgi.

Kui võimlemine tehtud, ongi loeng selleks korraks läbi. Kuid Bürklandil on keeruline lahkuda nii lavalt kui ka hoonest, sest teda kuulama tulnud inimesed piiravad ta sisse, paludes nii nõuannet kui autogrammi uude raamatusse. Bürkland on kannatlik ja proovib kõigile aega leida.

«Mul on jalad külmad, ilma kuumakotita ei saagi magama minna,» kurdab üks pensionär Bürklandile. «Siis võtke sellist hästi lihtsat asja, võtate kaneelipulbrit,» alustab Bürkland. «Kui palju seda võiks võtta, kaneelipulbrit?» sekkub jutuajamisse Lea Poska. «Ei, see on nüüd välispidiselt kasutatav – võtate kaneelipulbrit ja panete natukene sokkide sisse. Siis ta soojendab jalgasid päris hästi, sinna palju ei ole vaja panna,» annab Bürkland prouadele nõu.

«Kaneeli tee tegemiseks, on siis palju siis ikka klaasi…» uurib Lea Poska edasi. «Vaadake, kui kaneeli ostate ka, siis parem on osta sellist, mis ei ole pulbriks tehtud veel, siis Te saate paremini hinnata kaneeli kvaliteeti. Aga ütleme – Te võtate niimoodi, et kuskil teelusikatäis 300-400 milliliitri kohta. Keetma ei pea seda, ma ei mõtle pulbrit vaid tükke siis, onju. Ja lasete tõmmata ja siis juua seda kaks-kolm korda päevas,» selgitab Bürkland.

«Kui on võimalik soovitusi anda, siis loomulikult proovin anda aga kui on väga kompleksne probleem, siis ma võin selle lihtsa soovitusega rohkem kahju teha, siis on ikka inimesel vaja põhjalikumat diagnostikat ja täpsemaid soovitusi,» räägib Bürkland.

Bürkland on nõutud ja tunnustatud arst

Nii nagu erinevatel üritustel püüavad inimesed Bürklandiga rääkida, soovivad nad ka Hiina meditsiini keskusesse vastuvõtule tulles just tema juurde aega saada. Lihtne see enam aga ei ole, kuna tema juurde järjekorda hetkel enam inimesi juurde ei panda.

«See ei ole normaalne, kui inimene peab kaks aastat ootama, seetõttu praegult on jah see seis, kus me järjekorda ei pane inimesi,» teatab Bürkland ning ei oska midagi soovitada neile, kes tahaks tema juurde aega saada. Selle asemel soovitab ta oma kaastöötajaid, kelle juurde järjekorrad on lühemad.

«Tegelikult, ma ütlen ausalt, need arstid, kes meil siin kõik on, nad on väga hea tasemega ja oskavad väga hästi hiina meditsiini diagnostikat teha, ravi teha. Võib olla ühel hetkel, kui on rohkem arste juba tööl ja mul on see õpetamise koormus väiksem, eks ma siis võtan patsientidega tööd juurde,» räägib Bürkland.

On 13. oktoobri hommik ja oleme tulnud Tervise Alkeemiasse, et vaadata, milline näeb välja üks Hiina meditsiini arsti vastuvõtt. Esimene patsient on noor ema. Nagu Hiina meditsiinis tavaks, mõõdetakse pulssi, vaadatakse keelt ning tehakse diagnostika ja esitatakse küsimusi. Tehakse nõelravi ning määratakse see ka kuurina – kord nädalas paari kuu jooksul. Lisaks ravimtaimesegud ja vitamiinid.

Järgmisena saabub vastuvõtule Mirje, tema on käinud Rene Bürklandi juures viis ja pool aastat. Ta pöördus Rene poole, kuna ta arstidelt enam abi ei saanud – tehtud terviseanalüüs näitas vaid suurt stressi. «Mul olid lihtsalt metsikud peavalud,» meenutab Mirje. Bürklandi juurde tulles tal vedas – ta sai vastuvõtule umbes kahe nädalaga. Bürkland mõõtis naise pulssi, tegi keelediagnostika ning nõelravi. Paremaks läks Mirjel kuu ajaga.

«Peavalud kadusid ja need peavalud ei ole siiani tagasi tulnud,» räägib Mirje, kes käis mitme kuu jooksul korra nädalas just nõelravis ja sai abi. «Sellest ajast saadik elangi ma jälle kvaliteetset elu,» teatab Mirje. «Ja mida sa võid igapäevaselt töö juures juua on krüsanteemitee,» soovitab Bürkland Mirjele vastuvõtu ajal ning teeb tänagi Mirjele nõelravi. Patsiente on palju, kõik tulevad erinevate muredega. Ning ravimeetodina kasutab Bürkland lisaks nõelravile näiteks ka moksa teraapiat ja kuppude panekut.

Kui kuulata, mida on öelda Bürklandi vastuvõttudel käivatelt patsientidel, siis ei pane sugugi imestama, et tung just tema juurde suur on. Teiste hulgas jagub Bürklandi suunas kiidusõnu ka kunstnik Peeter Lauritsal, kes enam kui kahe aasta eest põievähki põdedes otsis lisatuge just Hiina meditsiinist. «Rene soovitas loomulikult kõigepealt oma elustiili muutust,» meenutab Peeter Laurits. Ta pidi maha jätmise suitsetamise, tegema kuldse kella harjutusi. Ühtlasi kirjutas Bürkland Lauritsale välja terve nimekirja, milliseid ravimtaimi peab tarbima. «Nii et põhiliselt tema juures olengi taimeraviga ennast järje peale saanud,» kiidab Laurits. «Viimasel kontrollil ei olnud seda kasvajat üldse sootukski,» teatab Laurits, et ravi on läinud hästi ning abi on olnud nii kirurgilisest sekkumisest kui ka Hiina meditsiinist.

Huvi Hiina meditsiini vastu oli juba lapsepõlves

«Ma selles suhtes olen üsna õnnelik arst, et mu juures käivad inimesed, kes tahavad terveks saada,» ütleb Bürkland, kelle teekond äärmiselt populaarseks Hiina meditsiini arstiks sai tegelikult alguse juba lapsepõlves. Juba lapsena avastas ta endas huvi meditsiini vastu. «Kui sageli väikestel poistel meeldivad sellised võistluskunstid, siis mulle meeldisid rohkem tervisekunstid. Mind huvitas juba päris väiksest peale, mida traumade korral teha, mida peale panna,» meenutab Bürkland.

Bürkland, kes on olnud nii oktoobrilaps, kui pioneer, käis juba kooliajal esmaabirühmas. «Sain sidumise selgeks ja Višnevski salvi oskasin peale panna,» naerab Bürkland. Seejärel peale keskkooli õppides Pedagoogilises Seminaris, hakkas Bürkland paralleelselt käima Hiina meditsiini kursustel. Hiljem, õppides Tartu Ülikoolis arstiks, taotles ta Hiina riigi stipendiumit, et sinna aastaks õppima minna. «Ma arstiõpingute vahel olin ühe aasta Hiinas ja pärast kui ma lõpetasin arstiteaduskonna, siis ma läksin uuesti Hiina ja siis ma olin kolm aastat seal veel,» räägib Bürkland.

Esimest korda Hiinast tulles hakkas ta õpingute ajal tegema soovijatele Hiina massaaži. Ja siis täheldaski ta, et inimestel on kasvav huvi Hiina meditsiini vastu. «Inimestel on huvi mitte ainult terveks saada, vaid neil on huvi teada saada, mis nende probleemi põhjus on, et läbi selle siis tulevikus mitte sellesse samasse auku astuda,» räägib Bürkland.

Kui Bürkland pärast kolme Hiinas veedetud aastat tagasi Eestisse tuli, tegeles ta patsientidega algselt kolm päeva. Kuna järjekord kasvas, võttis juurde veel ühe päeva. Tema juurde soovivate patsientide hulk aga muudkui kasvas. «No mingil hetkel oligi niimoodi, et ma tegin viis päeva nädalas patsiente, siis olid lisaks kas hommikul või õhtul trennid ja nädalavahetusel koolitused. Ja siis ma tegin eelmisel aastal sellise muutuse oma päeva või nädalaplaanis, et ma vähendasin patsientidega tööd ja rohkem keskendun koolitustele. Ma loodan, et inimesed saavad aru sellest, et see hetkeseis, mis praegu on, on selle nimel, et ühel hetkel oleks Eestis parem seis hiina meditsiini praktiseerijate seisukohast,» räägib Bürkland.

Bürklandi koolitused on väga populaarsed

On 11. oktoober, kell saab peagi kümme. Inimesed kogunevad Bliss Majas asuvasse konverentsiruumi, et kuulata järjekordset loengut Hiina meditsiini teooriast. Täna on siin üle saja inimese ehk tegemist on äärmiselt populaarse koolitusega. Isegi nii populaarsega, et Tartus hakkab novembrist sama loengusari. Kohtutakse korra kuus ja nii kolm aastat. Sellel koolitusel osalevad nii hiina meditsiini vastu huvi tundvad inimesed, patsiendid, kes tahavad rohkem teada, aga ka arstid.

Üks, kes peab hiina ja lääne meditsiini koostööd oluliseks, on 15-aastase töökogemusega perearst Eve Kivistik. «Ma leian, et Hiina meditsiinil ja Lääne meditsiinil koos on ühiselt palju ära teha,» on Eve Kivistik kindel. Tema sõnul keskendub traditsiooniline meditsiin rohkem haiguste diagnoosimisele ja väljakujunenud haiguste ravile, kuid Hiina meditsiin keskendub terveks olemisele.

«Kuidas inimene püsiks tervena, mida ta saab iseenda jaoks ära teha,» sõnab Kivistik. «Kui me vaatame läänemaailmas, siis tegelikult USAs on palju kliinikuid, kus tehakse tihedalt koostööd, Saksamaal on palju,» räägib Bürkland.

Hiinast naastes ei osanud Bürkland aimatagi, et ühel hetkel võib ta teisi inimesi õpetama hakata. «Olid huvilised, kes tahtsid Hiina massaaži õppida, ma tegin neid kursuseid paar tükki,» meenutab Bürkland ja lisab, et samad inimesed tahtsid süvitsi hakata õppima ka hiina meditsiini teooriat. «Siis mõtlesin, et okei, ma valmistan ette ühe kursuse, esimene kursus oli 2004 aasta. Ja see viimane kursus, millega me nüüd hakkasime, sellist rahvamassi ei ole ennem olnud. See huvi on päris palju kasvanud,» räägib Bürkland.

Edu kirjanikuna ei osanud Bürkland ette näha

Peale selle, et Rene Bürklandi näol on tegemist Eesti kõige populaarsema Hiina meditsiini arstiga, on ta ka edukas kirjanik. Tema raamatud müüvad nagu soojad saiad. Kuu aega tagasi ilmunud raamat «Tark tee terviseni» on Apollo ja Rahva Raamatu raamatumüügi edetabelites kindlalt esimese koha sisse võtnud. Ka tema mõned aastad tagasi ilmunud esimene raamat jõudis lihtsa vaevaga top kümnesse.

Seda, et tema raamatud nii hästi lugejate poolt vastu võetakse, ei osanud Bürkland ette ennustada. Kirjastajaga otsustati, et esimese raamatu – «Tervise alkeemia» - esialgne tiraaž on 2500 raamatut. Et kui see saaks müüdud, oleks juba väga hästi.

«Reaalsus oli see, et see läks esimese nädalaga. Nüüd selle uue raamatuga seoses hakati seda vana ka jälle rohkem ostma. Nüüd tuli kas seitsmes või kaheksas trükk sellest vanast juba välja. Mul ausalt ei olnud üldse mingit aimugi, et see niimoodi võib minna,» räägib Bürkland, kes esimest raamatut kirjutas muude tegevuste kõrvalt kolmveerand aasta jooksul. Teist raamatut kirjutades oli ta juba targem.

«Ma võtsin kirjutamise puhkuse endale, ma läksin ära Eestist ja siis ma sain hästi aktiivselt kirjutada. Palju mugavam on, kui saad ühele tegevusele keskenduda. Esimene raamat oli ikka sellistele inimestele, kes Hiina meditsiinist huvitusid. See teine raamat on tavainimesele mõeldud, kes oma igapäevast toitumist enda kasuks hakata rohkem kasutama,» räägib Bürkland.

Kui peale esimest raamatut läks mitu kuud, enne kui Rene Bürkland tundis, et võiks uuesti kirjutada, siis praegu on ta selleks valmis kohe. Kirjutamisega ongi tal endale seatud suur eesmärk. Ta tahaks analüüsida eesti ravimtaimi hiina meditsiini seisukohast. «Ma näen seda, kui süstematiseeritud on hiina ravimtaimeteraapia ja kui me suudaksime selle teadmise järgi hakata kasutama lääne ravimtaimi, siis me saaks seda kasutusvaldkonda tohutult laiendada ühest küljest ja teisest küljest tohutult spetsifitseerida. Et ühe teatud haiguse puhul, mis sobib, mis ei sobi. Et see on üks minu järgmisi unistusi või eesmärke.»

Kuid on veel üks asi, mida Rene Bürkland teha soovib - avada Eestis Hiina meditsiini kool. «Kus inimene lõpetades saab kutsetunnistuse, et ta on Hiina meditsiini terapeut,» sõnab Bürkland.

Pere toetus on oluline

Vastuvõtud, koolitused, võimlemise juhendamised, avalikud etteasted ja raamatute kirjutamine, uute unistuste täideviimine – kõik saab Bürklandi sõnul teoks vaid tänu sellele, et pere teda tugevalt toetab. Toetus ilmneb muuhulgas selleski, et Rene saab peres arutleda ja rääkida Hiina meditsiinist kõikide pereliikmetega.

«Kuna Hiina meditsiinis keelediagnostika on hästi tähtis, siis vanem laps, kes on nelja aastane, tema näitab mulle keelt ja küsib, kas ta jäätist tohib süüa või ei tohi. Ja ta oskab ise vaadata peeglist ka, et kui keele peal on valge katt, siis ta jäätist süüa ei tohi,» hakkab Bürkland naerma.

Kuid Bürkland tõdeb, et nüüd, kui raamat ilmus, on ajad kiiremad kui tavaliselt. «Tuleb nii-öelda mingeid ohverdusi teha selle nimel,» sõnab ta. Kuid see aeg, mis ta perega koos saab olla, on hindamatu:. «Alati võiks rohkem olla aga ma arvan, et me saame suht hästi hakkama. Mu kodu on siin. Minu jaoks on Eesti ainuke koht, kus olla.»