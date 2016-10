Kuidas hoida ära nina kuivamist?

Kuivava nina varaseks tunnuseks on hommikune nuuskamine, kirjutab Terviseuudised.

Tegemist on sellise nohuga, mille puhul inimene peab hommikul korduvalt nina nuuskama, et seda n-ö käima saada, ülejäänud päev möödub aga reeglina probleemivabalt.

Hommikuse nuuskamisena annab enesest märku üks ninaga seotud surnud ringidest. Nimelt nina kuivab, sest on kahjustunud ja töölepanekuks kahjustakse teda nuuskamisega veelgi.

Nuuskamine on ninale kahjulik. Kahjulikuks nimetab dr Luht sellist nuuskamist, mida tehakse ninas esineva ebameeldiva tunde kõrvaldamiseks korduvalt ja suure jõuga, kuid taskurätiku järgi vaadates ilma erilise tulemuseta.

Hommikuse nuuskamise põhjuseks on öise kuivamise tõttu tekkiv limatranspordi häire ninas, sest konveier seiskub kaheksaks tunniks ning materjal kuhjub. Viskoosset sekreeti on kuivast ninast raske kätte saada, jõuline nuuskamine aga ärritab trauma hinnaga nina, stimuleerib limaeritust ning toob sellele korraks kergendust.

Siiski lõhub tugev nuuskamine ninalimaskesta mõnikord rohkem kui ta ööpäeva jooksul paraneda suudab. Kui midagi ette ei võta, kujuneb olukord, kus nina raugastub loetud aastate jooksul ning kroonilise trauma tõttu rikutud limaskesta selles elus enam ei taasta. Seetõttu oleks hommikune kuiva nina nuuskamine mõistlik asendada teise tegevusega - näiteks hommikuse loputusega ja järgida ka magamistingimuste kohta toodud juhiseid.

Mida teha, kui nina kuivab?

Nina niiskus on segu karikrakkude limast, seromukoosnäärmete nõrest, epiteelile sadestunud materjalist, pisaratest ja jahedale limaskestale kondenseerunud veest.

Euroopalikuks vesiravi viisiks on ninnapihustatavad soolalahused.

Pikad, üle tunni kestvad jalutuskäigud või sport jahedas värskes õhus on kuivava nina raviks veel paremad kui aurusaun. See, et soojal maal käimine hingamisele ravivalt mõjub, võib olla seotud ka reisiga seotud elustiili muutuse, rõõmu ja lõõgastumisega, mis kutsub esile üle parasümpaatilise närvisüsteemi paranemise ja surnud ringi vahel pikemaks ajaks katkestab. Elutempo aeglustamine maailmavaate muutmise abil võib samasugust toimet avaldada ka kodunt lahkumata ilma täiendavate kulutusteta.

Nn hommikused nuuskajad võiksid oma nina ravida ka magamise ajal. Selleks peab magamistoa temperatuuri langetama võimalikult madalale, et kondensatsioonireaktsioon võiks käivituda ka kuiva limaskesta korral. Õhuniiskuse suurendamiseks toas on soovitav esmalt küte maha keerata ja alles seejärel vastavalt vajadusele aknaid avada. Kui magamistuba saab oma soojuse ukse kaudu teistest ruumidest, muutub õhk seal niiskemaks.

Et vältida öist limaskestade kuivamist janu tõttu, tuleks jälgida seda, et tahket toitu õhtul ei söödaks mitte hiljem kui umbes kolm tundi enne und. Seedimine eemaldab seedemahladena ringlusest palju vedelikku ja nii tekib mõni tund pärast sööki janu. Hiline sööja jõab enne vedelikukaotuse korvamist uinuda ja kannatab seetõttu hingamisteede kuivuse all rohkem.

Loe nina kuivamise kohta põhjalikumalt Terviseuudistest.