Terviseprobleem, mida mehed sageli eiravad

Yale'i ülikooli meditsiinikooli uroloogi Stanton Honigi sõnul on peamiseks põhjuseks uhkus, kirjutab Men's Health. Meestele tundub, et mõte viljatusest muudab nagu n-ö vähem meheks, mistõttu ei soovi nad sageli arsti poole pöörduda ega keelduvad tunnistamast, et lapsesaamisega on tekkinud probleem.

Honig lisas, et sageli arvavad mehed, et kuna partner ei jää rasedaks, on probleem temas. See aga ei pea paika, viljastumine sõltub mõlemast partnerist võrdselt.

Probleemid viljastumisega võivad viidata mõnikord ka tõsisemale probleemile - munandivähile, sest ka see kasvaja võib vähendada seemnerakkude arvu. Sel juhul aitaks arsti juurde minek vähi varases staadiumis avastada ning sel juhul oleks paremad võimalused raviks ning taastumine oleks lihtsam.

Samas ei tasu aga sattuda paanikasse. Raskused lapsesaamisel võivad tulla ka hormoonide tasakaalutusest või mõnest muust probleemist. Rolli võivad mängida ka diabeet või kõrge vererõhk.

Arsti juurde tasub pöörduda, kui lapsesaamine pole õnnestunud aasta jooksul. Uroloogi sõnul ei ole vastuvõtt üldse nii ebameeldiv või valus, kui mehed arvavad.

Uurimus avaldati ajakirjas Human Reproduction.