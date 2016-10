Rasvumise šokeeriv mõju: maailma raskeim naine ei ole 25 aastat kodust väljas käinud

Sündides kaalus Iman Ahmad Abdulat (36) viis kilo ja 11 aasta vanuselt oli ta juba nii raske, et ei jõudnud kõndida ja liikus edasi vaid roomates, kirjutab Bild. Ajuinfarkti tõttu pidi Abdulat algkooli pooleli jätma. Nüüd ei ole ta juba 25 aastat kodust väljas käinud ja arvatakse, et ta on oma 500-kilose kehaga maailma raskeim naine.

Egiptlanna põeb elevanttõbe, mis võib olla kas kaasasündinud või tekkida erinevate haiguste tagajärjel. Abdulati haigusel on aga haruldane põhjus – parasiidid, mis sattuvad sääsehammustusega inimese kehasse, põhjustavad seal pidevalt põletikke ja ummistavad lümfisooni. Kehas hakkab kogunema vesi, mistõttu paisuvad jalad, käed ja suguelundid hiigelsuureks.

Iman sõltub täielikult vanemate abist, sest raske kehakaalu tõttu ei saa ta end niigi palju liigutada, et ise voodis ümber keerata. Ema aitab tal iga päev süüa, riidesse panna ja hügieeni eest hoolitseda. Kuna see olukord koormab Abdulati peret nii füüsiliselt kui ka majanduslikult, on Abdulati vanemad tütrele arstiabi saamiseks pöördunud Egiptuse presidendi Abd al-Fattah as-Sisi poole.

Kuidas mõjutab rasvumine keha?

Hamburgi Askleipose läänekliiniku rasvumise keskuse peaarst professor Thomas Caruse sõnul on pooletonnise inimese siseorganid äärmiselt ülekoormatud ja kaua keha seda välja ei kannata. Eriti palju tööd peab tegema süda, mis peab kehas pumpama tavalisest tunduvalt rohkem verd. Kui inimene end aastaid ei liiguta, muutuvad ka tema luud nõrgemaks. Kui Abdulat korraga püsti aidata, ei suudaks jalad teda üleval hoida ja tõenäoliselt murduksid luud.

Caruse hinnangul on rasvumine tõsine haigus, mis vähendab inimese eluiga kümme kuni 15 aastat juba siis, kui tema kehamassiindeks on vähemalt 40. Tavaliselt tähendab see ligikaudu 130-kilost kehakaalu. 500-kilone inimene elab aga tõenäoliselt 20–25 aastat vähem. Surm ei saabu varem mitte liigse kehakaalu enda, vaid selle tagajärjel tekkiva südamepuudulikkuse või muude haiguste tõttu.

Siiski saaks Abdulati tohtri sõnul aidata, kui ta neljaks kuni kaheksaks nädalaks haiglaravile läheks. Nii saaks ravida lümfispoonte ummistust ja parandada siseorganite tööd. Vaja läheks ka südant tugevdavaid ravimeid, vähemalt 200-kilost kaalulangetust ja taastusravivõimlemist, mis aitaks luudel ja lihastel uuesti toimima õppida. Mõnda sellist harjutust saab teha ka lamades.

Caruse sõnul saavad elevanttõvega inimesed enda heaks ise tavaliselt väga palju ära teha. Kõigepealt tuleks minna arstile, kes määrab ravi. Liigse vee kehast välja saamiseks on olemas näiteks massaaživõtted, milleks tuleks järjepidevalt arsti ja füsioterapeudi juures käia. Kui verevarustuse häired on aga asunud kudesid hävitama või on tekkinud eluohtlik põletik, siis tuleb vahel äärmusliku meetmena ka haigestunud kehaosa amputeerida.

Iman Ahmad Abdulat on praegu nõiaringis: kõrge kehakaalu tõttu ei saa ta liikuda ja vähese liikumise tõttu kasvab kehakaal veelgi. Ligikaudu 200 kilo tema kehast moodustab tõenäoliselt rasv, mille põletamiseks on liikumine ainus toimiv moodus.