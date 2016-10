Toitumisekspert purustas müüte: neli toitu, mis väidetavalt teevad imesid

Järgnevad neli toidutrendi on paljudes maailma paikades viimasel ajal levima hakanud, kirjutab tunnustatud terviseekspert Kathleen Alleaume portaalis news.com.au. Tegelikult on tema sõnul kasulik neist vaid üks.

Spirulina

See ainulaadse koostisega sinivetikas sisaldab kolm korda rohkem valku kui punane liha ja on taimne B12-vitamiini allikas. Tegelikult ei tasuks sellelt hinnaliselt taimelt aga imesid loota, sest sama raha eest saab tunduvalt rohkem teisi väärtuslikke taimi ja pealegi võib spirulina B12-vitamiini kogust kehas hoopis vähendada, sest selle vitamiini spirulinas leiduv vorm võib takistada selle vitamiini aktiivse vormi imendumist.

Spirulina / Panther Media/Scanpix

Kookosjogurt

Paljud inimesed on viimasel ajal hakanud kookosrasvu piimatoodetele eelistama. Tegelikkuses võiks sellisest valikust eelkõige kasu olla imeväiksele osale inimestest, kellel on diagnoositud laktoositalumatus.

Kookosjogurtis, -koores ja –piimas on palju küllastunud rasvhappeid. Loodusliku või Kreeka jogurtiga võrreldes on seal ka väga vähe luudele vajalikku kaltsiumit ja valke. Täispiimast valmistatud toodetega võrreldes on kookosjogurtis kolm korda rohkem küllastunud rasvhappeid. Seetõttu tuleks selle trenditoidu söömisel piiri pidada.

Puhta toidu söömine

Clean eating ehk puhta toidu söömine on maailmas üha levinum trend. Kuigi püüdluses tervislikult toituda ei ole midagi halba, kätkeb see liikumine endas olulist ohtu. Paljud puhta toidu trendi järgijad kipuvad uskuma, et samad nipid aitavad igaüht ja üldise mitmekesise toitumise asemel keskenduma sellele, mida ei tohiks süüa. Tulemuseks võivad olla toitumishäired.

Chia seemned

Need seemned on rikkalik raua, magneesiumi, kaltsiumi ja oomega-3 rasvhapete allikas. Need toitained on olulised aju ja südame tööle. Chia seemned sisaldavad ka rohkem kiudaineid kui näiteks lina- või seesamiseemned. See aitab alandada kolesterooli, hoida kontrolli alla veresuhkru ja insuliini tase ja alla suruda isu, mis omakorda viib kaalulangetuseni.

Kuna Chia seemned ei muuda toidu maitset, võiks neid puistata jogurti, müsli või ise tehtud koogi peale. Eelnimetatud trendidest on Chia seemnete söömine ainuke, mida võib julgelt kõigile soovitada.