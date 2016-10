Maailma vanima naise pika eluea saladus: munad ja küpsised

27. novembril saab Emma Morano 117 aastat vanaks, kirjutab Newsmax. Naise sõnul on ta söönud 90 aasta jooksul iga päev vähemalt kaks muna. Ta usub, et on söönud aastate jooksul üle 100 000 muna.

Emma Morano mullu, oma 116. sünnipäeval/AFP.

Morano hakkas peamiselt munadest toituma, kui ta oli 20-aastane, sest arst diagnoosis tal aneemia ja soovitas tal süüa iga päev kaks toorest muna ning ühe keedetud või praetud muna.

Vahel sööb ta ka küpsiseid, aga kuna tal pole enam hambaid, siis sööb ta üldiselt vähe.

Morano arst dr Carlo Bava tunnistas, et naine ei jälgi traditsioonilisi toitumissoovitusi, mis soovitavad süüa palju puu- ja köögivilju. Arsti sõnul sööb naine neid väga vähe. Kui dr Bava Moranoga tuttvaks sai, sõi naine päevas kolm muna. Kaks neist toorelt hommikusöögiks ja ühe lõunaks omletina. Õhtuks sõi ta kana. Praeguseks on ta olnud naise arst 27 aastat.

Dr Bava arvab, et naise pikk eluiga on tõenäoliselt tingitud geenidest. Morano ema elas 91 aastat ning tema õed elasid mõlemad kauem kui sada aastat. Samas on arsti sõnul oluline ka igapäevase rutiini jälgimine ja naise tugev iseloom. Morano on olnud alati väga kindlameelne.

Kuigi naise meel on veel ergas, on tal raskusi kuulmise ja rääkimisega ning ta ei näe piisavalt hästi, et vaadata näiteks televiisorit. Selle asemel ta peamiselt magab või sööb.