Ameerikas tehakse suur osa arstivisiite nutitelefoniga

«Eelmisel aastal oli meil esmakordselt 110 miljonit patsiendikontakti,» rääkis Kaiser Permanente’i tegevjuht Bernard J. Tyson väljaandele Fortune. Ta lisas, et 52 protsendil juhtudest aitas haiglavõrk patsiente nutitelefoni, videokonverentsi, iseteeninduskioskite ja teiste tehnoloogiliste lahenduste vahendusel.

Ameerika Ühendriikide suurim tervishoiuvõrk Kaiser Permanente tegutseb kaheksas osariigis ja Columbia piirkonnas. Tysoni sõnul on tervishoiusüsteem aluseks siiani alati olnud arsti ja patsiendi vahetu suhtlus, mis on eeldanud, et patsiendid tulevad abi saamiseks arsti juurde. Nüüd püüab Kaiser Permanente seda muuta ja tervishoiuteenused inimestele koju kätte tuua.

Tysoni sõnul on Kaiser Permanente’il vedanud selle poolest, et vastupidiselt paljudele teistele USA raviasutustele, ei ole see ravikvaliteedi ja uuenduste poolest juhtiv haiglavõrk äriettevõte. See võimaldab Kaiser Permanente’il tema hinnangul kasumi tagaajaminse asemel keskenduda sellele, kuidas eelarvet nii kasutada, et sellest saaksid kõige rohkem kasu just patsiendid.

«Näeme praegu patsientide ja tervishoiusüsteemi paremat suhtlust. Nad küsivad teistsuguseid küsimusi ja käituvad rohkem nagu tarbijad. Meditsiiniline teave on hakanud elustiili valikutega seotud otsuste tegemisel äärmiselt olulist rolli mängima,» lisas Tyson.