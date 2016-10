Stig Rästa pettus haiglas: heast sõnast jäi puudu

«Päevad Ida-Tallinna keskhaiglas olid täis hämmingut, arusaamatusi ja muidugi rõõmu,» kirjeldab Stig Rästa oma kogemusi portaalis Meesolen.

Enne sünnitust arutati palju, kus laps vastu võtta ja millegipärast jäi elukoha läheduse tõttu sõelale ITK. «Olime erinevatest foorumitest selle maja kohta palju lugenud ja kommentaarid olid täiesti erinevad,» tõdes Rästa. Ta lisas, et osale meeldis väga ja neil oli haiglaga hea kogemus, teised rääkisid aga õudusjutte, et ei lähe sinna enam kunagi tagasi.

Perepalatis hakkasid asjad võtma omi mõõtmeid, nentis Rästa. «Konveiermeetodil noorte alustavate perede eest hoolitsemine jättis ausalt öeldes soovida, seda just inimlikust aspektist. Ma saan aru, et see on nende jaoks kaheksa tuhandes väike loll pereke, kes sinna korrusele saabub, aga meie jaoks oli ju tegu täiesti esmase kogemusega» rääkis hiljuti isaks saanud mees. Ta tabas end mitu korda mõtlemast, et töötajad tegelevad seal rohkem oma töökeskkonna mugavaks tegemise ja probleemide ennetamisega, kui muretsevad uue pere pärast. Arstidel ja ämmaemandakestel on omad normid ja kastikesed, kuhu rist tõmmata ja neid järgitakse jäägitult, rääkis ta.

«Suhtumine on selline eestlaslikult tuttav: nähvav ja pigem tahaks kellelegi natuke halvasti öelda, kui teda maha rahustada,» lausus Rästa ja lisas, et kui inimene ise on närvis, siis tahaks selle energia ju kellegi peal pigem maandada, kui see rahulikult endast välja lasta.

Värske isa sõnul paisutati rinnaga toitmise ja lapse kaaluprobleemid väga suureks. «Põhimõtteliselt anti meile teada, et te ei oska midagi, ei saa hakkama ja teilt on vist parem laps ära võtta,» lausus Rästa. Ta tõi näiteks arsti nähvamised: rinnast ei tulegi piima ja sa ei saagi hakkama vä. Sõnad «ei tohi» ja «ei saa» tulid nende suust väga kergelt.

Vastsündinu kaal alanes ja rinnapiima oli vaja anda 40 milliliitrit. Rinnapiima aga ei tulnud ja lisatoidu andmine oli pandud «ei tohi» sildi alla. Kuidas see kaal küll tõuseb, küsis Rästa. Talle öeldi, et peab andma rinnapiima. «Vaatasin neile lolli näoga otsa ja ei osanudki rohkem midagi öelda. Sain aru, et targem on ise loogiliselt mõelda ja küsida oma emade kogemusi, kui jääda töötaja abile lootma,» rääkis ta.

Rästale näis, nagu ei tahaks nad üldse seal tööl olla – ja ilmselt ei tahagi –, aga muud ka teha ei oska ja sellest ongi kibestumus sees. «Tagatipuks joob veel kodus mees äkki ühe liigse õlle ja siis tuuakse kogu see ladestunud närvilisus enda õlul sünnitusmajja kaasa,» rääkis ta ja lisas, et heast sõnast jäi haiglas väga puudu.

Rästa nentis, et kahekümnest töötajast seitseteist tegid kõik, et nad sinna majja enam tagasi ei läheks, kolm aga tegid nii, et pere läheb sinna majja tagasi, kuid palju targemana.

«Kui vähegi võimalik, võtke endale kindel ämmaemand, kes on kogu aeg teie käsutuses,» soovitas Rästa. Kuigi teenus on tema sõnul kallis, oleksid ajalood olnud palju halvemad, kui ka kindlat ämmemandat poleks olnud. «Siit ka ülimad tänud teile, Maila Teramees ja ämmaemand Merilin Kruminš, kes veetis kõik üheksa tundi meiega,» lausus Rästa ja lisas, et nende inimeste pärast on ITK koht, kuhu tagasi tulla.

Rästa sõnul oli haiglas ka üks väga meeldiv valvearst, kes ütles, et nad nii palju ei muretseks ja kõik on korras. See vabastas noore pere tohutust pingest.

Ka jäi hiljuti isaks saanud mees rahule neid haiglast välja kirjutanud inimese ja imetamisnõustajaga, kes tundusid tervete närvide ja hea ellusuhtumisega. Rästa on neile selle eest tänulik. «Ida-Tallinna keskhaiglas aga võiks töötajate ukse kohal olla silt: jäta oma mured koju ja siit edasi kasuta ainult häid sõnu, sest sõnal on suur jõud,» soovitas Rästa.

Haigla: me ei eita olukorda ega asu kaitsepositsioonile

Ida-Tallinna keskhaigla turundusosakonna juhataja Inge Suder tõdes, et haigla on Stig Rästa blogipostitusega tutvunud.

«Lapse saamine on loomulikult iga pere jaoks erakordne ja oluline hetk ning me kõik soovime, et perele jääksid sellest vaid positiivsed mälestused,» ütles Suder ja lisas, et praegusel juhul võib kõnealusest postitusest välja lugeda, et perel jäi põhjust väljendada ka vastupidist.

Suder nentis, et patsientide rahulolematuse korral ei ole ITK eesmärgiks kaugeltki mitte olukordi eitada või asuda kaitsepositsioonile. «Vastupidi – soovime välja selgitada täpsemad asjaolud ning läbi tagasiside igat olukorda analüüsida,» lausus Suder ja tõdes, et nii saab haigla pakkuda igale haiglasse pöördunud patsiendile parimat võimalikku vastuvõttu ja hoolt.

ITK turundusosakonna juhataja tõdes, et selles olukorra puhul on haigla Stig Rästaga isiklikult ühendust võtnud ja vestelnud, et kuulata ära tema pere mõtted ning ettepanekud. «Meie soov on Eesti vanima ja suurima sünnitusmajana koondada aastakümnetega kogunenud kogemused, et pakkuda kõigile professionaalset ja patsiendisõbralikku vastuvõttu,» lausus Suder.

Haigla soovib perele ja pisikesele ilmakodanikule palju rõõmu ja kiiret kosumist.