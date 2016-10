Perearstid on HIV-testideks valmis

Eesti on HIV leviku poolest Euroopa Liidus esikohal, teatas selts. «Nii nagu teiste haiguste puhul, saab ka HIV testida ja haiguse kohta nõu küsida oma perearstilt,» kinnitas dr Ingerainen.

Seltsi juht lisas, et HIV levib aina rohkem sugulisel teel üldrahvastiku kaudu ning testimine aitab epideemiat peatada. «Varakult avastades on võimalik alustada viirusvastase raviga, mis säilitab elukvaliteeti,» lausus ta. Dr Ingeraineni sõnul on HI-viiruse varane avastamine oluline ka seetõttu, et antiretroviirusravi võib vähendada nakkuse ülekandumise ohtu emalt lapsele. Ta tõi näiteks, et eelmisel aastal ei sündinud Eestis ühtegi HI-viirusega last. Samuti võib ravi vähendada nakkuse ülekandumise ohtu.

HIV testi soovitab perearst teha eriti neil, kellel on olnud juhuslikke kaitsmata vahekordi. «Tegu pole enam ainult narkomaanide haigusega. Enamik viimastel aastatel nakatunutest on üle 30-aastased ning ligi pooled on naised,» tõi Ingerainen välja.

Tänavu on 28. oktoobri alguse seisuga Eestis diagnoositud 177 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9440 inimesel, sealhulgas aids 486 inimesel.