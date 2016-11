Lätis said patsiendid ravivea tõttu üle 100 000 euro hüvitist

Kolme tegutsemisaasta jooksul on fond saanud 465 taotlus ja kahel juhul on välja makstud maksimaalne võimalik hüvitis, kirjutab mixnews. «Fond aitab patsientidel saada hüvitist ilma kohtusse pöördumiseta,» rääkis Läti terviseameti esindaja Evia Stalberga.

Seda tehakse juhul, kui meditsiiniline personal on oma tegevusega tekitanud kahju inimese elule või tervisele või kui kahju on saadud ravimise ajal. Senise tegutsemisaja jooksul on laekunud 456 taotlust, millest 112 juhul on määratud hüvitis. 120 taotlust on tagasi lükatud «Osa avaldusi lükati tagasi, kuna vahejuhtum oli toimunud varem, kui on ette nähtud fondi reeglite kohaselt,» selgitas Stalberga. Kahel juhul on makstud välja maksimaalne võimalik hüvitis.

«142 290 eurot maksti välja valediagnoosi saanule, teisel juhul oli tegu trauma ajal osutatud abiga,» selgitas ametnik. Kõige sagedamini makstakse hüvitist sünnitusel tekkinud ravivea puhul.

Fondi eesmärk on vähendada kohtusüsteemi koormatust ja teha ravivea korral hüvitise saamine lihtsamaks. Hüvitise saamiseks on tuleb kokku vajalik dokumentatsioon ja esitada avaldus.