Munasöömine vähendab insuldiriski

Aastaid on toitumisspetsialistid soovitanud munade tarbimisega piiri pidada, kirjutab Newsmax. On kardetud, et liigne munade söömine tõstab kolesterooli taset ning viib südamehaigusteni.

Värske uuring aga ei leidnud seost munade söömise ja südame koronaartõve vahel. Teadustööst selgus, et kui inimene sõi päevas ühe muna, langes tema insuldirisk 12 protsenti.

Teadlased jõudsid nende järeldusteni analüüsides aastatel 1982 kuni 2015 läbi viidud uurimistöid, mis keskendusid munade söömise ja südame koronaartõve seostele. Samas vajab teema teadlaste sõnul siiski veel põhjalikumat uurimist.

Uuring avaldati ajakirjas Journal of the American College of Nutrition.