«Meil on sellised haigestumise näitajad – 100 000 elaniku kohta on 1826 inimest HIV-positiivsed, iga viiekümnes elanik on HIV-positiivne,» vahendab Mixnews Jekaterinburgi tervisehoiuosakonna juhataja asetäitja Tatjana Savinovat.

Linnas on registreeritud 26693 HIV-juhtu, kuid Savinova rõhutas, et need on vaid ametlikult registreeritud haiged. Reaalne haigestumine on märksa suurem. Enam kui pooled HIVpositiivsed on saanud nakkuse narkootikumide tarbimisel, 46 protsenti on saanud sugulisel teel. Ekspertide hinnangul kasvab just nende inimeste arv, kes saavad nakkuse sugulisel teel.

«See on müüt, et HIV on ainult noorte ja narkomaanide haigus – nakatumine on suurem vanuserühmades 30-39 ja 40-49. Kui nakkus jõuab sotsiaalselt hästi toimetulevasse ringkonda, siis hakkab see kiiresti levima,» rääkis Savinova. Ta rõhutas, et erinevalt USAst ei levi Venemaal HIV homoseksuaalsete seas.

Praegu on Jekaterinburgis arvel 774 last HIV-diagnoosiga, kinnitust on saanud 342 juhtu. Selline suur vahe tekib, kuna kahtluse korral jääb lapse puhul diagnoos üles vähemalt aastaks. Kui lähema viie aasta jooksul midagi ette ei võeta, võib olukord muutuda ametniku hinnangul väga tõsiseks.