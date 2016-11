Lapsed ei lähe paksuks mitte talvel vaid suvel

Laste rasvumise seisukohast on kõige ohtlikum aeg just suvavaheaeg, kirjutab NPR.

Uuringus osales 18 170 last, kelle kehamassiindeksi muutuseid jälgiti lasteaia algusest 2010. aastal kuni selleni, kui lapsed jõudsid teise klassi. Teadlased leidsid, et selle perioodi jooksul suurenes laste seas rasvumise esinemine 8,9 protsendilt 11,5 protsendini ja ülekaalulisus 23,3 protsendilt 28,7 protsendini.

Kehamassiindeks hakkas kasvama just kahel suvevaheajal, mitte kolme kooliaasta jooksul. Ka varasemad uuringud on toonud välja sarnase trendi.

Uuringu autor Paul von Hippel tõdes, et koolid pole probleemiks. Samas räägitakse laste rasvumisega seoses sageli just koolidega seonduvast, näiteks koolilõunast, kehalise kasvatuse tundidest või müügiautomaatide olemasolust.

On erinevaid võimalikke põhjuseid, miks lapsed just suvel kaalus juurde võtavad, rääkis kliiniline psühholoog Jennette Moreno, kes polnud küll otseselt selle uurimustööga seotud, kuid on sarnast teemat varasemalt käsitlenud. Näiteks pole selge, kas lapsed söövad suvel rohkem ja liiguvad vähem või tuleneb kaalutõus mõlema teguri koosmõjust.

Küll aga on välja toodud, et lapsed magavad suviti vähem. Lühemat und on seostatud kõrgema kehamassiindeksiga. Moreno hüpotees seisnebki selles, et suvel on lastel ebaregulaarsem magamamineku ja ärkamise aeg, mida vanemad nii palju ei reguleeri, sest laps ei pea minema kooli. See aga häirib une- ja ärkamise rütme.

Ka veedavad lapsed suvel palju aega nutiseadmetes mängides, mis võib samuti olla üks kaalutõusu põhjus.

Uuring avaldati ajakirjas Obesity.