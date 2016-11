Kehvas seisus Tartu lastekliinik sai piinliku tunnustuse

«Ega meil teie kampaania lõppprodukti üle hea meel ei ole, aga see koht seestpoolt on palju parem kui väljast paistab,» selgitas Tartu ülikooli kliinikumi projektijuht Toomas Kivastik Raadio 2 eetris. «Esiteks seal töötavad väga head inimesed, teiseks seal on kaasaegsed meditsiiniseadmed.»

Samas tunnistas Kivastik, et maja töökeskkond pole hea, vaid rahuldav. «Pikemas perspektiivis see maja jätkusuutlik ei ole,» rääkis ta ja lisas, et alates üle-eelmisest aastast tegeletakse uue maja projekteerimisega, mis peaks valmis saama 2022. aastal.