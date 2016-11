Äsja loodud sihtasutus hakkab kontrollima ravimeid

2019. aastaks peavad kõik Eestis müüdavad ravimid olema sisse kantud infosüsteemi ja varustatud turvamärgisega ning kui need nõuded pole täidetud, ravimeid müüa ei saa, kirjutab ERR.

Euroopa Komisjoni määruse järgi tuleb igasse Euroopa Liidu riiki luua infosüsteemid, millega tugevdatakse kontrolli ravimite liikumise üle ja välistatakse võltsravimite sattumine patsientide kätte. Eestis on selleks otstarbeks loodud uus sihtasutus, mille asutajateks on ravimitootjate liit, ravimihulgimüüjate liit ja apteekrite ühendus ning haiglate liidu kaudu on sihtasutusega ühenduses ka haiglaapteekrid.

Sihtasutuse peamine eesmärk on viia ravimiohutus uuele tasemele. Loodav infosüsteem peaks toimima nii, et iga ravimipakend saab unikaalse koodi, mille järgi on võimalik ravimi päritolu ja tootja tuvastada.