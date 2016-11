Kanada arsti süüdistatakse patsientide oma spermaga viljastamises

Dixon tõdes, et ta tundis lapsena alati, et midagi on teistmoodi, kirjutab New York Post. Tema vanemad olid mõlemad heleda naha ja siniste silmadega. Dixon on aga jumekam ja pruunide silmadega. Seetõttu on temalt sageli küsitud, kas ta lapsendatud.

Vanematele kinnitati, et tegemist on siiski nende bioloogilise tütrega. Olukord muutus aga siis, kui Dixonil diagnoositi tsöliaakia, mis on pärlik seisund. Nende perekonnas polnud seda aga esinenud.

Pere otsustas asja edasi uurida. Nad tegid veretestid ja said teada, et Dixoni isa veregrupp on AB, Dixonil endal on aga 0+. See tähendab, et teda kasvatanud mees ei olnudki ta bioloogiline isa.

Dixon oli šokis. Ta tundis, et tema õigusi on rikutud. Ka vanemad olid vihased ja tundsid, et arst on neid reetnud.

Viljakusarst dr Barwin vallandati kaks kuud pärast seda, kui ta tunnistas, et oli viljastanud neli erinevat naist vale spermaga. Aasta hiljem lahkus ta Kanadast.