Riigi tellitud digiregistratuuri tegemiseks kulutati paarsada tuhat eurot

«Digiregistratuuri maksumus on suurusjärgus 193 000 eurot. Omaosalus oli sellest 48 000 eurot ja struktuurfondide osa 145 000 eurot,» ütles E-Tervise juhatuse liige Margus Auväärt. Need kulud kaeti 2007–2008. aastal ning tehti Auväärti sõnul selleaegse kogemuse ja teadmiste pinnalt. «Samas on tänaseks tehnoloogia edasi arenenud ning avanenud ka uued võimalused,» lisas Auväärt.

Auväärti sõnul on tervise infosüsteemi juures arendatud digiregistratuur hajus lahendus. «Põhilised kasutajad on Medisofti tooteid kasutavad tervishoiuteenuse osutajad (tarkvarad on Perearst2 ja Liisa - haiglatele toodetud lahendus),» selgitas ta. Praegune infosüsteem vahendab broneerija ja teenusepakkuja tehnilisi sõnumeid. Kui palju seda kasutatakse, ei osanud Auväärt öelda.

Varem on Auväärt Postimehele öelnud, et E-Tervise loodud lahendusele ei arendatud tehnilistel põhjustel patsiendiportaali liidest ning see ei võimaldanud digiregistratuuri täies mahus tööle rakendada. Haiglad ei võtnud väljatöötatud digiregistratuuri kasutusele, kuna eelistasid oma lahendusi.

Selleks et digiregistratuuri juurutamine oleks edukam, liideti 2015. aastal otsus, et liidetakse digiregistratuur, e-konsultatsioon ja digisaatekiri üheks projektiks. Paari nädala eest ütles Auväärt, et digiregistratuuri kohta töötatakse välja lahendust, et inimesed saaksid visiidiaegu broneerida ühest kohast. Projekti plaanitud valmimisaeg on hiljemalt aasta 2018. «Süsteemi arenduste eest on tasunud sotsiaalministeerium ning edasised prognoositavad kulud sõltuvad lahendusest, mille kohta lõplikke otsuseid alles tehakse,» ütles sihtasutuse juhataja.

Haigekassa lepingute haldamise talituse spetsialist Tiiu Rudov rääkis eelmisel nädalal Postimehele, et digiregistratuuri tööle hakkamise eeldus on digisaatekirja ja e-konsultatstiooni rakendumine.

Haigekassa tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juhi Liis Hinsbergi sõnul saab e-konsultatsiooni kasutada allergoloogia-immunoloogia, endokrinoloogia, gastroenteroloogia, hematoloogia, kardioloogia, neuroloogia, onkoloogia, ortopeedia, otorinolarüngoloogia, pediaatria, pulmonoloogia, reumatoloogia ja uroloogia erialadel.

Alates 2017. aasta jaanuarist on perearstil võimalik hakata küsima e-konsultatsiooni nefroloogia, sisearsti ja psühhiaatria erialal.

Selle aasta kolmandas kvartalis tasus haigekassa 1 278 e-konsultatsiooni eest ligi 17 500 eurot, mida on 44 protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Väljastatud digisaatekirjad (1.01-30.09)