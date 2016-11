HIV-positiivsetele mõjub suitsetamine eriti halvasti

Ameerika Massachusettsi üldhaigla teadlased uurisid epidemioloogiliste andmete põhjal HIV-positiivsete inimeste eluiga ja suitsetamise harjumusi, kirjutab News Max.

Teadustöö näitas, et HIViga inimene võib kaotada suitsetamise tõttu oma elueast enam kui kaheksa aastat. See on ligi poole rohkem kui selle haigusega inimene, kes ei suitseta ja võtab korralikult ravimeid.

Kui aga HIV-positiivne inimene on suitsetanud vähe aega ning loobub sellest harjumusest ja saab haiguse vastu ravi, on suur tõenäosus, et ta eluiga ei lühene.

Uuringut juhtinud Krishna Reddy tõdes, et HIVi põdev suitsetaja sureb tunduvalt suurema tõenäosusega just suitsetamise, mitte HIViga seotud terviseprobleemi tõttu. Reddy rõhutas, et suitsetamisest loobumine aitab igal juhul eluiga pikendada, seega pole kunagi hilja seda teha.

Uuring avaldati ajakirjas Journal of Infectious Diseases.