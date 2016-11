Miks ei tasu äratuskella edasi lükata?

Teadlaste sõnul muudab äratuskella edasilükkamine inimese hoopis väsinumaks ning uimasemaks, kirjutab Independent. Peamine põhjus on selles, et äratuste vahele jääv aeg on nii lühike, et kehal ei ole piisavalt aega, et uuesti sügavalt uinuda. Samuti mõjutab ärkamises rutiini puudumine keha sisemist kella ning paneb aju kahtlema, mida äratuskella heli ikkagi tähendab.

Seda teooriat toetavad paljud, nende seas käitumisteadlane Dan Ariely, kes on kirjutanud sellest, miks tasub panna äratuskell helisema just selleks ajaks, kui on tarvis ärgata. Tema sõnul on organismile tervislikum, kui inimene tõuseb esimese äratuskellaheli peale.

Äratuskella edasilükkamise asemel tasub minna pigem varem magama, et end korralikult välja puhata.