Lastearst: kõige ohtlikum koht väikelastele on kodu

«Hiljutine Euroopas läbi viidud uuring näitas, et enamiku õnnetusjuhtumite puhul oli laps kas vanemate käeulatuses, kuulde- või nägemiskauguses,» lausus Suurorg Pealinnale. Tema sõnul on juhtunud ka nii, et laps on toolilt või taburetilt kukkudes käeluu murdnud, kui vanem vaid korraks selja pööras.

Suuroja sõnul peavad väikelastega juhtunud õnnetuste eest vastutama vanemad. «Kõik hakkab peale kodust, ja kodu on see, kes vastutab,» rõhutas arst.

Ta soovitas vaadata üle lapse kõrguselt köögid, vannitoad ja rõdud ning mõelda, kas seal on kõik ohutu. Tähele tasub panna, kas näiteks ohtlikud kemikaalid on kõrgel riiulil ja mitte kraanikausi all kapis. Rõdudele ei tohiks jätta kaste-laudu, mille otsa laps saab end upitada.

«Alla nelja-aastasele lapsele ei saa midagi seletada, tema ei vastuta millegi eest,» lausus lastearst ja rõhutas, et laps hakkab ohtudest aru saama viieaastaselt. Pühapäeval toodi lastehaiglasse kaheksandalt korruselt alla kukkunud laps, tema raske trauma tähendab mitmeid operatsioone.

Koolieelikutest alates on lastearsti sõnul suurim roll ettevaatamatu liikumisega seotud õnnetustel. «Spordivigastused hakkavad sellest peale, et keegi ei õpeta lapsi korralikult liikuma,» selgitas Suurorg. Kui lapsele ei õpetata tarvilikke võtteid ja oskusi, mille hulgas on ka oskus kukkuda. «Aga arsti õpetamine on väga kallis õpetamine, õpetama peaks ikkagi kodu ja kool,» tõdes Suurorg.