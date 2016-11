Viis nippi, kuidas olla oma kodus õnnelikum

Küll aga on võimalik muuta toad kodusemaks ning on välja toodud mõned asjad, mis muudavad inimesed õnnelikumaks, kirjutab Independent.

Uuringud on näidanud, et mõned värvid, lõhnad ja esemed võivad muuta kodu hubasemaks ning suurendada inimese rahulolu sellega. See võib mõjuda hästi ka inimese vaimsele tervisele.

Värsked lilled

Kuigi lõikelilled ei pruugi püsida kaua ilusana, on leitud, et need muudavad inimese õnnelikumaks. Rutgersi uuring tõi välja, et lilled toovad esile positiivseid emotsioone ja suurendavad rahulolu.

Sentimentaalsed pildid

Vanade piltide vaatamine võib rahustada ning tuua meelde positiivsed mälestused, selgus Portsmouthi ülikooli uuringust. Seega võib olla päris hea mõte paigutada näiteks seintele või öökapile lähedaste pildid.

Roheline või kollane värv toakujunduses

Kuigi need värvid ei pruugi kõigile meeldida, muudavad just roheline ja kollane inimese õnnelikumaks. Vrije ülikooli teadustööst selgus, et vikerkaarevärvidest muudavad need inimese kõige rõõmsamaks. See aga ei tähenda, et kogu tuba peaks olema rohelistes või kollastes värvides. Tuba saab muuta rõõmsamaks ka mõne sellist värvi aksessuaariga.

Vanilje-lõhnalised küünlad

Pärast stressirohket päeva võib küünal aidata inimesel lõõgastuda ning lõhnaküünal võib muuta ka rahulikumaks. Uuringus Chemical Senses toodi välja vanilje meeleolu parandav mõju, seega tasub valida näiteks selle lõhnaga küünal.

Korras voodi

Hommikul voodi korrastamine aitab alustada päeva positiivselt, leidsid teadlased. Hunch.com lehel avaldatud uuringus toodi välja, et 71% inimestest, kes teeb hommikul oma voodi korda, peab end õnnelikuks. Samas 62% neist inimestest, kes ei tee oma voodit korda, ei pea end õnnelikuks inimeseks.