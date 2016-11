Haiglad hakkasid müüma kinkekaarte

«Terviseauditi kinkekaardid on populaarsed ja kasulikud kingitused aasta läbi,» kommenteeris ITK kommunikatsioonispetsialist Marthi Lepik. Ta lisab, et kõige suurem huvi on nende vastu just pühade eel – näiteks jõulude eel.

Haigla on kinkekaarte pakkunud juba ligi kolm aastat. «Idee selleks tuli patsientide endi poolt, kes tahtsid oma pereliikmetele ja sõpradele kasulikku kingitust teha või innustada neid, kes muidu arsti juurde ei kipu, tervist kontrollima,» sõnas Lepik ja lisas, et terviseauditi kinkekaardiga saab kinkija näidata, et ta tõepoolest hoolib kingisaaja tervisest.

Lepiku sõnul ostetakse kinkekaarte igas vanuses inimestele. «Kõige suurem huvi on 45–65-aastaste hulgas ning enamasti ostavad neid eraisikud, kuid sagenenud on huvi ka ettevõtete seas. Terviseauditi kinkekaart on hea tänukingitus ja tunnustus tublile töötajale tehtud töö eest,» märkis mees.

Lääne-Tallinna Keskhaigla pakub samuti tasulise tervisekontrolli teenust. «Oleme välja töötanud terviseuuringute paketid «Minu tervis», mis annavad inimesele kiiresti ja mugavalt ülevaate nende tervise hetkeseisust. Mõeldud on need paketid ennekõike terviseprobleemide ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks,» sõnas LTKH kommunikatsioonispetsialist Liisa Suba. Ta lisas, et terviseuuringute paketid koosnevad labori- ja muudest uuringutest ning erialaspetsialisti konsultatsioonist. Viimane on vajalik just selleks, et uuringute tulemusi inimese jaoks lahti seletada.

Alates käesoleva aasta maikuust on LTKHs saadaval ka «Minu tervis» uuringupakettide kinkekaardid.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiiniliste tugiteenuste direktori Ivi Normeti sõnul on ka nende haiglal plaan hakata pakkuma lisaks arsti poolt määratud teenustele ka tervisepakette ja kinkekaarte tasulistele teenustele eelkõige nõudlusest tulenevalt. «Meie poole on pöördutud selliste soovidega. Selle aasta jõuluperioodil me seda veel rakendada ei plaani, hea kui jõuame teha piloodi,» selgitas Normet.