Miks teismelistel ei hakka külm?

Pennsylvania osariigi ülikooli inimeste termofüsioloogiale uurimisele keskenduv järeldoktor Anna Stanhewicz nentis, et on võimalik, et teismeliste ainevahetuse käigus vabaneb rohkem soojust ja see hoiaks neid ka teatud temperatuurivahemikus paremini soojas, kirjutab ERR Novaator.

«Kuid võib-olla ilmutavad nad kampsuni selga panemata jätmisel lihtsalt kangekaelsust,» mõtiskles termofüsioloog ja lisas, et see on juba psühholoogide pärusmaa.

Samas on põhjust oletada, et teismelistel ja noortel ei hakka nii kergesti külm kui nende vanavanematel. «Katsed viitavad, et külmades oludes suudavad 18—30 aasta vanused täiskasvanud säilitada oma kehatemperatuuri kergemini kui 60-aastased ning samuti on leitud, et enam kui 65-aastased täiskasvanute veresooned ei kitsene ega laiene temperatuuri muutudes nii kiiresti kui noortel täiskasvanutel,» kinnitas Stanhewicz.

