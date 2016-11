Trump USA tervishoiust: inimesed maksku oma ravi eest ise

Donald Trump on olnud kriitiline tervishoiusüsteemi suhtes, mille ülesehitamist alustas president Obama, kuid hästi toimivaid lahendusi on tal maailma kõige kallima tervishoiusüsteemi paremaks muutmiseks vähe, kirjutab The Atlantic.

«Peame panema paika tõelise tervishoiu lahenduse,» rääkis Trumpi toetajate hiljutisel tervishoiu teemaliselt kohtumisel ortopeed Tom Price. «See lahendus on olemas. Oleme selle kallal aastaid töötanud.» Price’i sõnul on tarvis süsteemi, kust saavad kõik soovijad taskukohase hinnaga abi, kuid mis on samas ka parima kvaliteediga ja pakub patsientidele erinevaid võimalusi. «Obamacare on kõik need asjad hävitanud,» ütles Price.

Kui Eestis on paljud arstid ja poliitikud on korduvalt avaldanud Euroopas levinud arvamust, et tervishoid on üks Eesti riigi prioriteete, kus riik peaks tagama kõigile ravikindlustatud inimestele võrdsetel tingimustel arstiabi, siis Trumpi toetajad nii ei arva. Nii Price kui ka kohtumisel osalenud günekoloog Mike Burgess on veendunud, et riik ei tohiks otsustada ei tervishoiuteenuste hinda ega seda, kelle on neid õigus saada. Selle asemel peaks Trumpi pooldajate arvates tervishoiuteenuse hind kujunema vabal turul, mistõttu soovivad nad asendada ka Obamacare’i süsteemi, mille eesmärgiks oli tagada riigi raha abil kõigile ameeriklastele kvaliteetne tervishoiuteenus, mis on riiklik eesmärk kõigis arenenud Euroopa riikides.

Peale selle on Trump tervishoiu valdkonnas teinud kaks konkreetset ettepanekut. Kõigepealt tuleks laiendada tervisekindlustuse ostmise võimalusi ja teiseks peaks inimestele pakkuma paremaid võimalusi raha haiguspäevadeks kõrvale panna. Selleks on Trumpi hinnangul parim kasutada tervisekontosid, kuhu inimene iga kuu mõned protsendid palgast maksuvabalt kanda saaks. Sellist võimalust pakuvad praegu oma töötajatele ka mitmed USA ettevõtted.

Mis puiutub tervishoiu kaasajastamisesse, siis on trump nii mõnegi uuenduse suhtes kriitiline. «Kui palju teist on olnud arsti juures ja tundud, et ta veedab rohkem aega arvuti taga kui teie eest hoolitsedes?» küsis haiglaõde Renee Ellmers samal kohtumisel, viidates digilahendustele, mille tõttu Eestit maailma riikide seas sageli esile tõstetakse.

Seda, kuidas Trump vaba konkurentsi tingimustes mõistliku hinnaga meditsiiniteenused inimestele ka tegelikult tagada kavatseb, ta ei öelnud. Küll aga on mitmed Trumpi kriitikud avaldanud arvamust, et kui igaüks ise oma tervishoiu eest hoolitseb, siis kaob kollektiivne surve ja meditsiiniteenuse osutajad saavad hakata ise otsustama, kui kalliks kujuneb nende teenuse hind. See aga tähendab, et ravi jääb kättesaamatuks veel rohkematele ameeriklastele.