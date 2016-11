Soomlaste kodanikualgatusele eutanaasia seadustamiseks on antud tuhandeid allkirju

Ettevõtmise algatajad on endine Soome parlamendiliige ja rahandusminister, konservatiivse Rahvusliku Koonderakonna liige Iiro Viinanen ning endine Soome panga juht Sirkka Hämäläinen, vahendab Yle Uutiset. Rahvaalgatuse eesmärk on ümber teha Soome praegused eutanaasia seadused, nii et surmaabi muutuks Soomes seaduslikuks. Mõlema arvates on raskelt haigetel inimestel õigus valutuks surmaks.

«Elamine ja suremine on osa elust,» rääkis Viinanen möödunud teisipäeval uudisteagentuurile Yle. «Arvan et selle hulka peaks kuuluma ka halastussurm.» Parkinsoni tõvega võitleva Viinaneni sõnul peaks ravimatult haigel, väga tugevate valude käes piinleval inimesel olema õigus oma elu lõpetada. «Parkinsonihaigena tean, missuguseks kujuneb minu olukord lõpuks, kellele see saab olema raskem ja kellele vähem raske, kuid igal juhul kujuneb see parajaks väljakutseks. Ma ei mõista, miks ei tohiks inimene sellisest olukorrast varem lahkuda,» ütles endine minister.

Enamik meedikutest on vastu

Eutanaasia seadustamist taotleva kodanikualgatuse eestvõtjate hinnangul toetab eutanaasiat üle 85 protsendi soomlastes. Nende seas on enamik haiglaõdesid ja osa arste. Soome arstide liit on aga selle mõtte vastu. Liidu esimehe Heikki Palve sõnul on eutanaasia vastu enamik arste, nende seas ka suurem osa palliatiivset, raskeid ja ravimatuid haigusi leevendavat ravi pakkuvaid arste. «Arstid lähtuvad kahest vastandlikust väärtusest. Ühelt poolt soovivad nad kannatusi vähendada ja teiselt poolt on neil kohustus elu hoida,» rääkis ta.

Eutanaasia on seadusega lubatud näiteks Hollandis, Belgias ja Luksemburgis. Palve sõnul ei saa Soomet Hollandiga siiski võrrelda, sest seal on inimestel hoopis teistsugused õigused. «Seal võib istuda kohvikus ja jääda laksu alla ainetest, mida peetakse narkootikumideks, nii et seal on hoopis teistsugune ühiskond,» selgitas meedik. Palve sõnul valib aastas eutanaasia umbes 0,03 protsenti hollandlastest. Arstid kardavad tema hinnangul, et eutanaasia seadustamisega tekkiks Soomeski oht, et arstide abiga tehtud enesetapp muutub tavaliseks.

Praegu on peale Viinaneni ning endiste Soome parlamendi liikmete Ilkka Taipale, Osmo Soininvaara ja Henrik Laxi kodanikualgatuse petitsioonile allkirja andnud ligi 5000 inimest. Selleks, et algatus parlamendis kindlasti arutusele tuleks, on neil Soomes 2012. aastal vastu võetud kodanikualgatuse seaduse kohaselt tarvis 50 000 allkirja.