Igemete veritsemine võib tähendada suurenenud riski hammaste varajasele kaotusele! Kuidas seda ära hoida?

Veritsevad igemed viitavad põletikule hammast ümbritsevates kudedes. On mitmeid tegureid, mis võivad igemete veritsust stimuleerida ja mõjutada, kuid peamine põhjus on üks - halb suuhügieen. Kas teadsite, et hambakatus elab miljoneid baktereid, kes toodavad erinevaid toksiine? Kuni 400 erinevat liiki mikroorganismi, nende toksiinid ja toidujäägid moodustavad hambakatu, mis koguneb hammastele ja igemevakku ning aktiveerib immuunsüsteemi rakud. Suureneb veresoonte läbilaskvus ning areneb põletik, mistõttu isegi kerge puude võib põhjustada igemete veritsust.

Igemete põletikku nimetatakse gingiviidiks. Kui igemepõletikku mitte ravida, areneb see edasi parodontiidiks, mistõttu tekib põletik hammast ümbritsevas luus, põhjustades luu taandumist. Just see on üks hammaste varajase kaotuse peamisi põhjusi.

Eespool kirjeldatu on muidugi vaid üks võimalik stsenaarium. On oluline mõista, et just hambakatt põhjustab hambaaukude teket, halba hingeõhku ning süsteemsete haiguste teket.

Parim viis hamba- ja igemehaigusi vältida on regulaarne ja korrektne hammaste puhastamine. Väga olulised on ka hambapesu kestus ning hambahari. Hambakattu ei ole võimalik eemaldada vaid paari kiire harjatõmbega, see nõuab aega ja kannatust. Ka jõu kasutamine ei aita, sest nii võib hoopis hambaid kahjustada.

Hambaid tuleks pesta pehme hambaharja, kiirete väikeste liigutuste ning ilma liigset jõudu kasutamata. Parima tulemuse saavutamiseks soovitavad üha enam hambaarste üle maailma ja ka Eesti Hambaarstide Liit kasutada Philips Sonicare elektrilist hambaharja.

On paradoksaalne, et ajal, mil eeldame, et tehnika kasutab uusimat tehnoloogiat, kasutame me hammaste puhastamiseks harja, mis oluliselt ei erine sellest, mida kasutasid inimesed juba tuhandeid aastaid tagasi. Samas me mõistame, et uue teleri pilt on teravam, arvutid on kiiremad ja telefoni fotokaamera ületab selle eelkäija. Aga miks me ei kasuta elektrilist hambaharja?

On teaduslikult tõestatud, et elektrilised hambaharjad ei põhjusta igemete taandumist. Vastupidi - elektriline hambahari tagab igemete õrna massaaži, mis parandab vereringet ja tänu tõhusale katu eemaldamisele, parandab igemete tervist. Tavalise manuaalse hambaharjaga kasutatakse rohkem jõudu, mille tõttu võib ige taanduda ning tekkida hambaemaili defekt. Seetõttu soovitatakse edasise kulumise vältimiseks kulunud hammaste ja paljastunud dentiiniga patsientidele elektrilist hambaharja.

Esimene Philips Sonicare hambahari töötati välja vastavalt Ameerika Periodontoloogia Akadeemia nõuetele, eesmärgiga edendada põletikulise koe paranemist ja tugevdada igemeid. Koostöös hambaarstidega on Philips loonud Sonic tehnoloogia, mis oluliselt hõlbustab ja parandab suuõõne hügieeni.

Sonic tehnoloogia põhjustab harjaste vibratsiooni, mis puhastab kattu sagedusega 62 000 liigutust minutis. Kliinilised uuringud on näidanud, et hambahari eemaldab kattu ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Tavaline manuaalne hambahari teeb kõigest umbes 300 liigutust minutis. Erinevus on märgatav nii numbrites kui ka tulemuses. Philips Sonicare hambahari on suurepärane investeering oma suu tervisesse. Tulemusi ei märka mitte ainult sina, vaid ka sinu hambaarst!

