Põletik kehas vähendab hea kolesterooli mõju

Hiljutisest USAs tehtud uuringust selgub, et arteriseinte põletik suurendab südameinfarkti või insuldi riski, kuna selle tagajärjel suureneb võimalus, et plaak arteriseintel rebeneb, vahendab Terviseuudised. Kui see juhtub, võib tulemuseks olla vereklompide teke ja verevoolu tõkestus.

Salt Lake City Intermountaini meditsiinikeskuse südameinstituudi teadlased kasutasid NMR spektroskoopiat, et mõõta lipoproteiini osakesi ja glükoproteiini atsetüülimist (GlycA) 2848 patsiendil. Uuringus osalenute keskmine vanus oli 63 aastat, 66 protsenti neist olid mehed ja 65 protsendil neist oli südame isheemiatõbi.

Tulemused näitasid suuremat südameinfarkti või insuldi riski neil, kelle biomarkeri GlycA tase oli kõrge. See viitab koostoime võimalusele GlycA ja väikeste «hea» kolesterooli HDLi osakeste vahel, mis piirab HDLi võimet avaldada põletikuvastast toimet ning suurendab südameinfarkti või insuldi tõenäosust.

Uuringu põhjal näib teadlastele, et GlycA, NMR uuringute abil tuvastatud põletikumarker, võib samuti ennustada negatiivseid sündmusi, nagu näiteks südameinfarkti või insulti. Intermountaini meditsiinikeskuse südameinstituudi kardiovaskulaarsete uuringute asedirektori Brent Muhlesteini sõnul on GlycAd «uus osake, millest me eriti midagi ei teadnud». Nüüd kutsub ta üles korraldama täiendavaid uuringuid, et hinnata ja mõista, kuidas avastatud seosed toimivad ja milline on nende koostoime vereringes.

Kolesterool on vahajas rasvalaadne aine. Inimese organism vajab teatud määral kolesterooli, ent kui seda on liiga palju, võib see arteritesse koguneda, põhjustades südamehaigust ja insulti. Arvatakse, et südamehaiguste teket soodustab «halb» kolesterool ehk madala tihedusega lipoproteiin (LDL), samas kui kõrge tihedusega lipoproteiin (HDL) ehk «hea» kolesterool tagab arterite põletikuvastase kaitse.

TASUB TEADA

Mis põhjustab vere kõrget kolesteroolisisaldust?

Vere suurt kolesteroolisisaldust põhjustavad eelkõige toiduvalik, näiteks liigne rasvade tarbimine, passiivne eluviis, liigne kehakaal, kõrgenenud vererõhk, neile lisanduvad suitsetamine ning liigne alkoholi pruukimine. Kuna haigus sageneb vanuse lisandudes, võib riskifaktoriks pidada ka vanust. Meestel on seejuures täheldatud varasemat haigestumist kui naistel.