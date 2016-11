Lastearst: enneaegne laps vajab üle kõige vanemate lähedust

Pelgulinna sünnitusmaja vastsündinute osakonna juhataja dr Pille Saik rääkis, et nii Eesti sünnitusmajades kui ka mujal maailmas pooldatakse aina enam põhimõtet vähem on rohkem, pidades selle all silmas arstlikke sekkumisi ja raviprotseduure, teatas Lääne-Tallinna keskhaigla. Järjest rohkem tähtsustatakse lapse ja vanema nahk-naha kontakti ning vanemate rolli vastsündinu kosumisel.

«Loomulikult on terviseprobleemiga vastsündinu jaoks esmatähtis, et tema hingamine ja südametöö oleksid tagatud, kuid lapse paranemisel ja arengul on väga suur roll ka vanemate lähedusel,» ütles dr Saik. Ta lisas, et mida sügavamalt enneaegsena ja ebaküpsena laps ilmale tuleb, seda suurem võimalus on, et tal esineb edasises elus häireid kognitiivsetes funktsioonides: raskusi kõnes, õppimises ja suhtlemises. Lastearsti sõnul on tõestatud, et neil lastel, kes on intensiivravi jooksul saanud kosuda pere keskel, on need funktsioonid hiljem paremini arenenud.

Eestis sünnib aastas umbes 700 last, kes tulevad ilmale enne, kui neil saab täis vähemalt 37 nädalat emaüsas. Umbes 160-170 neist sünnib aga sügavalt enneaegsena ehk enne 32. rasedusnädalat või väiksemana kui 1500 grammi.