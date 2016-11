Infektsionist: paljud inimesed on HIVi nakatunud, aga ei tea seda

Sotsiaalministeeriumi nõuniku Anna-Liisa Pääsukese sõnul on probleemi raske leevendada, sest raha selleks ei ole, teatati.

«Mina uurin oma doktoritöö raames HIV esmaseid nakatunuid – neid, kes on uue diagnoosi saanud,» ütles Soodla. Ta püüdis erinevate analüüsidega kindlaks teha, kui kaua on olid arsti juurde jõudnud HIV-nakatunud juba viirusekandjad olnud.

Soodla tõdes, et HIVi puhul võib olla nakatunud päris kaua, ilma et inimene seda ise teaks. Uurimistulemustest selgus, et kolmandik oli nakatunud aasta enne diagnoosimist. «See tähendab, et Eestis et meil on suur hulk väga värskelt nakatunuid, mis omakorda tähendab, et HIV epideemia Eestis kestab,» lausus infektsionist.

Need andmed on tegelikult üllatavad nii teadlaste kui arstide jaoks. «Praegu jääbki mulje, et sellised nagu meie siin istume ja arutame – me kõik võime sellesse nakatuda,» lausus Soodla.

Pääsukene märkis HIV-ümarlaual, et 90-90-90 on suund, mida peame silmas pidada. «Kahjuks puudub mul usk, et me jõuame UNAIDSi eesmärgi 90-90-90 täitmiseni aastaks 2020 – seda takistab eelkõige ressursside puudus,» rääkis Anna-Liisa Pääsukene. Ta lisas, et võib muidugi öelda, et peame muutma suhtumist, kuid selleks, et suhtumist muuta, on ka vaja vahendeid. Kõik koolitused jm hariduslik nõuab ka raha. «Arutlusi ja plaane on tehtud, eelarvevahendeid on ka juurde küsitud ning osaliselt ka juurde saadud, aga vajadus on kindlasti suurem, kui meil täna raha on,» ütles Pääsukene.

Tänavu on 11. novembri seisuga Eestis diagnoositud 188 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9451 inimesel, sealhulgas AIDS 487 inimesel. Eesti on uute HIV juhtuda arvu poolest 100 000 elaniku kohta Euroopa Liidus esikohal ja epideemia lõpetamiseks Eestis on vajalik suurendada ning suunata kõik HIV diagnoosi saanud inimesed koheselt ravile.