Ravimid, mis vähendavad SOS-pillide mõju

Ravimiamet toob oma kodulehel välja sellised ravimid:

epilepsiaravimid (nt barbituraadid, primidoon, fenütoiin või karbamasepiin)

tuberkuloosiravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin)

HIV-ravimid (nt ritonaviir, efavirens)

seeninfektsioonide ravimid (nt griseofulviin)

taimsed ravimid, mis sisaldavad naistepuna ürti (Hypericum perforatum)

See loetelu ei ole täielik. Kahtluse korral soovitab amet küsida arstilt või apteekrilt üle, kas kasutatav ravim on sarnase toimega.

Naised, kes on kasutanud viimase 4 nädala jooksul eelnimetatud ensüümindutseerivaid ravimeid ja soovivad kasutada SOS-pilli, peavad kiirelt pöörduma günekoloogi poole, et paigaldada mittehormonaalne vasest emakasisene rasestumisvastane vahend. Vahend tuleb paigaldada kuni 5 päeva jooksul pärast kaitsmata suguühet. Vasest emakasisene vahend on efektiivne mittehormonaalne kontratseptiiv ja ensüümindutseerivad ravimid ei mõjuta tema toimet.

Kui see ei ole võimalik, võib kasutada levonorgestreeli topeltannust (3 mg 1,5 mg asemel, et kompenseerida levonorgestreeli taseme langust plasmas). Topeltannuse ühekordsel võtmisel ei ole oodata kõrvaltoimete riski suurenemist. Kui topeltannuse võtmisel tekivad häirivad kõrvaltoimed, siis tuleks neist arstile või apteekrile teada anda.

Ensüümindutseerivate ravimite kasutamist raseduse ajal on seostatud sünnidefektidega, mistõttu on oluline nende ravimite kasutamise ajal kasutada usaldusväärset rasestumisvastast vahendit. SOS-pill ei sobi raseduse vältimise esmavalikuks.