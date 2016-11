«Tarbi kõike mõõdukalt» - aga kuidas?

Mõõdukuse all mõeldakse enamasti äärmuste vältimist – toitumise puhul tähendab see eelkõige, et võimalikult vähe peaks tarbima töödeldud toite ja alkoholi, vahendab Body&Soul. Mõõdukas tarbimine ei tähenda, et on normaalne süüa ülepäeviti pakk komme või burgerieine. Samas ei tohiks toituda ka liiga ühekülgselt, näiteks ainuüksi juurviljadest, ega mõne muu toiduainete grupiga liialdada.

Toitumisspetsialistid panevad südamele, et igapäevaselt tuleks süüa võimalikult erinevaid toite, mis oleks samal ajal toitainerikkad ega sisaldaks n.-ö. tühje kaloreid (kiirtoit, maiustused, saiakesed).

Tuleb kuulata oma keha ning süüa siia, kui oled näljane ja lõpetada, kui kõht saab täis. Mõnel erilisel puhul võib endale lubada ka midagi meelepärast, mis muidu tavamenüüsse ei kuulu. Nii lihtne see ongi.

Kuidas harjutada mõõdukat tarbimist?

Rasvad – mitte kõik rasvad ei ole loodud võrdsetena, näiteks ei saa samasse patta panna küllastunud rasvu kiirtoitudes ning kookosõli. Tervislikke rasvu sisaldavad pähklid ja seemned, oliiviõli, avokaado, väikses koguses juust jm.

Suhkur – päevas peaks piirduma 25 grammi ehk umbkaudu kuue teelusikatäie suhkruga. Ole tähelepanelik, sest suhkrut leidub nii magusates kui rasvatutes jogurtites, kastmetes, leiva- ja saiatoodetes.

Maiused – nende alla käivad nii kiirtoit, friteeritud toit, jäätis, maiustused jm, mida võiks ideaalis tarbida korra või paar nädalas, kuid kindlasti mitte rohkem kui väike portsjon päevas. Need on väga energiatihedad, mis tähendab, et neis on palju kaloreid juba väikse portsjoni kohta.

Alkohol – päevas ei tohiks tarbida üle kahe alkoholiühiku ning nädalas võiks tingimata olla vähemalt kaks alkoholivaba päeva.

Ülesöömine – näiteks müslit on hommikuti kerge üle süüa, kui kasutad suuri kausse. Piirdu poole tassitäie müsliga või pudrukeetmisel ühe tassitäie pudruhelvestega.

Portsjoni suurus - täida pool taldrikust juurviljade või salatiga (soovitavalt ilma koore ja majoneesita). Veerandi taldrikust peaks täitma lahja valguallikas (kana, kala) ning ülejäänud veerandi kvaliteetsed süsivesikud (kaunviljad, maguskartul, pruun riis).

Serveering – paku toitu vaid köögis laua taga ning paki ülejäägid kohe karpidesse, et ei tekiks kiusatust toitu juurde tõsta või näksima jääda. Ülejääke saad näiteks tarbida järgmise päeva lõunaks.

Magusaisu – kui tekib magusaisu, vali mõni puuvili. Seda võid serveerida ka maitsestamata jogurti, mee või paari tüki tumeda šokolaadiga.